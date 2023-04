"Jsem moc rád, že do toho bláta přišlo zavzpomínat na tátu tolik lidí. Děti byly úžasné, jejich doprovod ještě lepší," hodnotil za organizátory Michal Varchola.

Závod na Střížáku. | Foto: Miroslav Vlach

V sobotu ráno to na Střížáku pěkně klouzalo. Pod bílým stanem se kolem deváté dopoledne sešla celá sestava Varcholovců. Milan Varchola sledoval závod z bílého obláčku, syn Michal vítal sportovce, druhý syn Ondra plnil funkci dokumentaristy, paní Radka hlídala krásný pohár, její dcery Veronika a Kateřina zapisovaly potřebné a třídily tombolu.

Ze Severní Terasy dorazila skupinka dětí doprovázená "tetou" Ludmilou, další skupinka mládežníků přijela z Kostomlat, pořadatele bavil sedmiletý Martin Pácha. Odborného poradce mu dělal děda, táta plnil roli vodiče, klučina hrál fotbal za Chuděrov. Jednou prý dal v utkání sám sedm gólů, tuhle akci bral jako novou zkušenost. Doběhl poslední.

Závod s velkým náskokem vyhrála Terezka Sobecká z Chabařovic. "Trénuje mě maminka, ta má doma medailí a pohárů plnou stěnu. Starší sestra studuje sportovní školu v Jablonci nad Nisou, táta je mistr světa v hasičském sportu," pochlubila se šťastná vítězka. Její styl běhu ocenili diváci potleskem.

Do hlavního závodu se přihlásil i čerstvý krosový mistr světa Josef Procházka z Děčína. "Jo, je to pravda, akce se uskutečnila koncem března v Polsku ve městě Toruň. Nečekejte žádné sportovní celebrity, bylo to mistrovství světa veteránů. Já vyhrál závod na osm kilometrů. Potom jsem ještě běžel půlmaraton a obsadil čtvrté místo v kategorii M50. Úžasná záležitost, nádherná vzpomínka. Do Ústí jezdím rád, na Střížáku jsem byl několikrát, hodně lidí tu znám," svěřil se absolutní vítěz, kterého marně naháněl Petr Zuda. Mezi ženami vyhrála Zuzana Kotěšovcová.

Pořadalé byli spokojení. "Jsem moc rád, že do toho bláta přišlo zavzpomínat na tátu tolik lidí. Děti byly úžasné, jejich doprovod ještě lepší. Putovní pohár má slavného vítěze, dokonce jsme tu měli i sportovkyni z Polska. Paní Magdalena měla startovní číslo jedna, prý běhá hlavně v Děčíně, momentálně se připravuje na nějaký plavecký závod. Sport opravdu spojuje lidi, tady běžel doktor vedle nádražáka, studentka, která dělá biatlon, učitelka, policistka. Táta by jim pleskal," říkal za organizátory Michal Varchola.

Vynikající byla tombola. Sadu šroubováků vyhrála pohledná dáma, kuchařku muž vedle ní, Zuzka Kotěšovcová měla radost z dětské stavebnice. Někdo si odnášel domů láhev vína, někdo jiný tričko, barevný deštník, osušku, reproduktor, porcelánový hrneček, karimatku. Spokojení byli všichni. Varcholovci byli prostě úžasní.

Miroslav Vlach