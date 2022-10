FOTO, VIDEO: U Globusu je obří staveniště, roste tam obchodní centrum pro kutily

V dalším díle oblíbeného seriálu Co je nového se podíváme do Trmic. V blízkosti hypermarketu Globus narazíte na obří staveniště. Na velkém pozemku, který byl dlouho ladem, se to hemží těžkou stavební technikou. Podle dostupných informací zde má stát Bauhaus.

U Globusu je obří staveniště, roste tam obchodní centrum pro kutily. | Foto: Martin Mudroch

Jde o obchodní řetězec zaměřený na výrobky pro domácí kutily, dům a zahradu. Společnost má 190 poboček v mnoha evropských zemích včetně České republiky. Na začátku stavby se na pozemku pohybovali kromě dělníků i archeologové. Jak probíhal jejich průzkum a jak moc se vrátili v čase se dozvíte ZDE.