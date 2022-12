„V tomto objektu byla dříve škola, založena byla v roce 1926. Později tu byla školka, výuka byla zrušena kolem roku 1998. Několik let to bylo prázdné, dva roky trvala rekonstrukce, od roku 2005 Vilu Sebuzín vlastní paní Skopalová, která ji otevřela veřejnosti. Pořádají se tu svatby, rodinné oslavy, podnikové akce, workshopy, zájmové kurzy a relaxační pobyty. Šikovné ruce a dobré nápady se tu často potkávají. Kraslice o Velikonocích, svícny před Vánocemi, zkušení lektoři vás naučí malovat, nebo vysvětlí sportovní masáž. Seniorům tu zpíval Jiří Halekal, v květnu tu byla Zahradní slavnost s grilováním. Dnes tu je kurz aromaterapie. Několik krasavic z Ústí nad Labem, zastoupení má i Jablonec nad Nisou, Most nebo Morava. Je to taková dámská jízda. Kronika je plná pochval a vzpomínek, hodně žen sem jezdí opakovaně. Majitelka spolupracuje i s místním Spolkem za Sebuzín krásnější,“ tvrdila provozní Dana Lahovská.

Odpoledne se v Sebuzíně u kapličky rozsvítil vánoční strom, v neděli 4. prosince navštíví Vilu Sebuzín Mikuláš.

Miroslav Vlach