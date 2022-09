Vím, že rybník je vyschlý, tak mě napadlo, podívat se do míst, která jsou většinou pod vodou. Suchou nohou jsem přešel na druhou stranu a nestačil se divit. Rezavé trubky, sklo, pivní lahve, dokonce nějaký stolek uvízl v bahně. Páchnoucí zelená louže se stále zmenšuje, pokud do týdne nezaprší, zmizí zcela. Bývalo to vyhledávané místo pejskařů, před několika roky tam vysedávali i rybáři.