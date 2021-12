Od točny červeného autobusu č. 19 to není k zřícenině hradu Blansko daleko, turistická značka tvrdí dva kilometry, ale prudký kopec nahání hrůzu. Lesní odbočka za ukazatelem byla plná bláta, jemný sněhový poprašek dával šanci stopařům. Čekal jsem stádo divočáků, srnku, zajíce. Po několika metrech mne překvapil mladík na horském kole, který se řítil z kopce dolů.

Před mnoha lety byl kopec holý, hrad byl vidět z dálky, mnohokrát byl dobyt, aby následně povstal z popela. První písemná zmínka o Blansku se spojuje s rokem 1401, majitelem byl Václav z Vartenberka. V posledních letech se o kamenné rozvaliny zajímá především Spolek pro záchranu hradu Blansko, ale nové cedule naznačují změnu.

Palec nahoru dalo Ministerstvo kultury i Ústecký kraj. Vždycky jsem fandil nadšencům, kteří haldy kamenů odnosili k bráně doslova na zádech. Výhled je tam náramný, ale musíte mít štěstí na počasí. Já jsem slunce mezi mraky nenašel, zpáteční cesta připomínala skluzavku, ještě, že jsem nešel sám. Dva statní turisté z Děčína mi prošlapávali cestu, místy to bylo o ústa. Do Ústí mne svezl jejich mercedes, oni pokračovali dál na Větruši. Zasněžený hrad Blansko jsem ještě nikdy nevyfotil, třeba se to podaří vám.

Miroslav Vlach