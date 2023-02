„V našem vzdělávacím programu jsme se letos zaměřili na 30. výročí české armády,“ prozradila organizátorka Eva Zítková z odboru komunikace Ministerstva obrany. „S dětmi si povídáme o přistoupení České republiky do NATO, profesionalizaci armády, modernizaci a současné bezpečnostní situaci,“ pokračovala Zítková.

Štěstí přeje připraveným

Liberečtí chemici seznámili děti s tím, co dokážou zbraně hromadného ničení nebo co dělat, když dojde k úniku chemických látek. Studenti zjistili, jak fungují detekční přístroje a zároveň si vyzkoušeli ochranné masky a protichemické obleky. „V tom se nedá ani ohnout, obdivuji, že v tom můžete pracovat,“ vykřikl Martin z lovosické střední školy, který si akorát oblek svlékal. Vedle toho v další místnosti studenti trénovali masáž srdce, ošetření zlomenin, Heimlichův hmat a stabilizovanou polohu.

Táhneme za jeden provaz

Spolupracovat a táhnout za jeden provaz se vyplácí. V rámci přednášky o zahraničních misích o tom přesvědčil studenty rotný K. Volprecht, který se zúčastnil zahraniční mise v Afghánistánu. „Z hlediska bezpečnosti a obrany je pro naši zemi členství v mezinárodních organizacích velmi důležité,“ sdělil Volprecht. Mírové řešení konfliktů, kolektivní přístup k bezpečnosti a vzájemná hospodářská spolupráce je klíčovým úkolem těchto organizací, které si kladou za cíl předcházet ozbrojeným konfliktům nebo je řešit nevojenskou cestou.

V programu se představil i profesionální bojovník MMA

Pomyslnou třešničkou na dortu byla ukázka výstroje, výzbroje a základních sebeobranných chvatů od profesionálního bojovníka MMA. „Ukazujeme dětem, že to nefunguje jako v počítačových hrách, jejich použití mívá fatální následky. Navíc samotná výstroj je skutečně těžká – např. ochranné vesty mají vložené kevlarové pláty, některé nejenom zepředu a zezadu, ale i zboku, a to se skutečně pronese,“ zdůraznil v současnosti neporažený profesionální bojovník MMA četař Dominik Humburger.

Armáda slaví 30 let

Žáci z prvního stupně namalovali pro vojáky nespočet obrázků k 30. narozeninám Armády České republiky. „Moc jsme se na vás těšili. Podívejte se, co všechno jsme vám namalovali“, volal radostně Jiřík na vojáky. Ti jim za to jako poděkování ukázali chemického robota, vojenskou výstroj a také si s dětmi povídali o tom, jak pomáhali v době covidové pandemie nebo při likvidaci následků po tornádu na jižní Moravě a vichřici v Ústeckém kraji.

V případě zájmu základních a středních škol o tento projekt naleznete více informací na pokos.army.cz.

Daniela Hölzelová - Ministerstvo obrany České republiky