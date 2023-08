Naposledy jsem byl u Habrovického rybníku na podzim 2022, když tam byl výlov. V sobotu 22. října odpoledne tam zbylo jenom bahno a spousta stop po odvážných rybářích. V pátek 11. srpna 2023 jsem tam byl zas, abych si prohlédl rodinné domky na břehu a nakrmil věčně hladové labutě.

Z Děčína do Ústí, kolem Habráku, přes golfové hřiště na Miladu. | Foto: Miroslav Vlach

Nová ulice je plná betonových plotů, tepelných čerpadel a chytrých kamer, na golfové hřiště se ale projít nedá. Musel jsem se vrátit! Při zpáteční cestě jsem u rybníka potkal tři zkušené cyklistky, stejně jako já se kochaly pohledem do zelených kopců. U Habrovické bašty zastavily a požadovaly nápovědu.

„Jedeme z Děčína podle mapy, tady jsme se nějak zamotaly. Naším cílem je jezero Milada, v batohu máme plavky, počasí je ideální," svěřila se Eva Pražská a hned předala slovo kamarádce. „Dnešní elektrokola jsou perfektní, na výlety jezdíme pravidelně," tvrdila Ivana Semlíková. „Podle mapy musíme do Chabařovic, tam se už zeptáme, ale nechceme mezi auta," smála se Věra Vozábalová. Vysvětlil jsem jim, že za chvilku přijedou na golfové hřiště, kde si mohou dát kávu a pokochat se pohledem na urostlé sportovce, polní cestou kolem letiště dojedou až do Chlumce, kde je také krásný rybník. Na Miladu kolem firmy Zdemar to už není daleko. Poděkovaly a zmizely v zatáčce.

Do konce prázdnin zbývají tři týdny, víte, kde se bude hrát 2. září golfový turnaj O Ústecký pohár? Po deštích je všechno zelené a čisté, procházka je to příjemná. V areálu Golf Terasy Podhoří bylo letní kino, dětský den, jóga, restaurace je otevřena celý týden. Na parkovišti byla auta všech světových značek. Třeba pod slunečníkem potkáte filmovou hvězdu, nebo svého spolužáka z devítiletky. Mě zaujaly tři skvělé dámy z Děčína.

Miroslav Vlach

Zdroj: Martin Mudroch