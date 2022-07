A titul vévodkyně z Cornwallu získala po sňatku s princem Charlesem (ten tedy z Walesu) získala jeho druhá manželka Camilla, předtím Bowlesová. Cornwall má krásná a velká města, ale i divokou a pustou krajinu s rozsáhlým a rozmanitým pobřežím a mnoha krásnými útesy. Je domovinou jednoho ze šesti keltských kmenů a původní zdejší jazyk - kornština je příbuzná s velštinou a bretonštinou a mluví jí dosud kolem tří set lidí. Dva ze současných členů parlamentu Spojeného království opakovali svou parlamentní přísahu právě v kornštině. Cornwall je jednou z nejchudších oblastí Británie a měl tak do odtržení Británie od EU, tedy do brexitu, nárok i na unijní dotace. Významný podíl na jeho ekonomice tvoří turistika. Trochu jsme k tomu přispěli i my, kteří jsme sem zavítali, prohlédli si jej a nebyli rozhodně zklamáni.

Vlajka Cornwallu s bílým křížem na černém pozadí (obrácené, ale stejné barvy, má na druhé straně průlivu La Manche francouzská Bretaň, že by společná keltská minulost?) je starověkou standartou cornwallského lidu. Stopy zde v Cornwalu zanechali Římané, Sasové, Normané i jiní. Původ zde má i legenda o bájném králi Artušovi, odtud vyplouval ke svým námořním úspěchům korzár, pak i viceadmirál sir Drake i jeden z největších hrdinů britské historie, vítěz u Trafalgaru, admirál Nelson. I první osadníci a zakladatelé Spojených států amerických pochází odtud. Do světové literatury se dostal Pes baskervillský Alfreda Hitchscocka a pašeráci z hospody Jamaica Inn spisovatelky Maureriové. Prostě významná destinace!

Nejdříve vyrážíme na zdejší bájné hrady! Úvodem na zříceninu hradu Corte z 9. st., zařazeného mezi 15 nejúchvatnějších hradů a zámků světa. Působí velkolepým dojmem. Procházíme bránou, šplháme hradním opevněním, fotografujeme, kocháme se. Pak do města Brixham ke škuneru Golden Hind (Zlatá laň) - vlajkové lodi, zde udržované a zakotvené. Patřila korzárovi, mořeplavci a viceadmirálu Francisi Drakeovi. Na ní obeplul v 16. st. zeměkouli. Anglické koruně, ale i sobě, přivezl obrovské množství zlata ze zámořských amerických destinací, či z potopených španělských lodí. V Anglii hrdina, Španělé jej naopak nazývají pirátem, jímž nutno říci, vlastně asi i byl.

Zprvu po dálnici a dále úzkými silničkami obrostlými stromovím do podoby přírodních tunelů míříme na cornwallský sever na hrad Tintagel. Je spojen s legendou o králi Artušovi, který se zde měl narodit královně Igraine, již svedl jiný král Uther

Pendragon, zatímco její manžel Gorlois byl v té době v boji s nepřáteli. To vše za účasti kouzla známého rádce a bájného čaroděje Merlina. Vše na hradě Tintagel, tam jsme se vydali.

Co víme o Artušovi? Někteří historikové se domnívají, že král Artuš (anglicky Arthur), který podle legend vybojoval řadu vítězných bitev, porazil Pikty i Skoty, dobyl Irsko, Island, Orkneje, rozšířil impérium o Norsko, Dánsko a Galii a jeho válečníci porazili i římského císaře Lucia Tiberia, byl původně fiktivním hrdinou lidové slovesnosti či napůl zapomenutým keltským bohem. Podle středověkých dějepisců a romancí vedl prý později obranu Velké Británie proti Sasům.

Co legenda a co skutečná historie? Zub času a romantické báje tuto hranici postupně smývají. Co se nedochovalo z hradních zdí, bohatě doplňuje nádherná okolní příroda a moře. Scenerie jako vystřižené z romantických filmů od Rosamunde Pilcher, jež se zde natáčely. Zřícenina hradu nad strmými útesy, o něž se tříští mořské vlny, dodává místu na dramatičnosti. Stoupáme ke zříceninám vysoko nad mořem. Na nejvyšším bodě zastavujeme u železné skulptury krále Artuše v nadživotní velikosti, jsou tu i další památky, vidíme v práci i archeology, kteří by přece jen rádi dodali některým bájným legendám vědecký základ a autentičnost. Artefakty až z 5. st., až ze Středozemí, svědčí o čilém obchodním ruchu. Část hradu na pevnině, část na poloostrůvku, vyhlodávaném po staletí erozí a vlnobitím moře.

Tintagel je vedle hradu též vesnička o asi dvou tisících obyvatel, která na každém kroku odkazuje na legendárního krále. Každý druhý hotel i hostinec, ale i třeba parkoviště jsou pojmenovány po Artušovi či po jiném hradu Kamelot. To je ten druhý – ještě bájnější hrad krále Artuše a jeho tzv. „rytířů kulatého stolu“. Kde hrad Kamelot stál, se spekuluje., Mohlo to být i zde na středověkém hradišti keltského typu z 5. či 6. století s pohanským obětištěm, zpustošeným normanskou invazí. A tak tu vznikl – naproti zřícenině Tintagelu nový Kamelot – moderní hotel tohoto bájného jména.

Ervín Dostálek