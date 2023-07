FOTO: Za vysvědčení nabídl UJEP zmrzlinu a Kocoura v botách

Všechny děti se těší na prázdniny, za dobré vysvědčení přijde jistě odměna. Někdy stačí maličkost. V loňském roce nabídl UJEP veřejnost během prázdnin letní kino, letos tento skvělý projekt bude pokračovat. Celý červen každý čtvrtek v 17:30, v pátek 30. června patřilo kino dětem. Za vysvědčení se nabízela zmrzlina, přesně v 10:00 potěšil malé diváky Kocour v botách. Kdo by neznal chlupatého hrdinu, který už stovky let baví děti svou šikovností. Vymyslel ho Ital Giovanni Francesco Strapapola, poslední animovaná verze z roku 2011 je plná triků a napínavých scén. Víte, že Kocoura v originále namluvil slavný herec Antonio Banderas? Pokud by tu byl, určitě by tleskal všem jedničkářům.

Za vysvědčení nabídl UJEP zmrzlinu a Kocoura v botách . | Foto: Miroslav Vlach

„Jsem ráda, že vyšlo především počasí. Kdyby bylo sluníčko, moc by toho děti neviděly. Vnuk se těšil, doma má knížku, ale tohle byl trochu jiný Kocour, než jsem znala z dětství. Nestačila jsem se divit, co všechno zvládl. Skvělá byla místní kavárnička, film byl dost dlouhý, párek v rohlíku dětem chutnal, já si dala kávičku. Chvilku poprchávalo, došlo i na barevné deštníky, ale nikdo neodcházel. Musím jenom chválit, letní kino v areálu UJEP je bezvadný nápad. Dcera mě na chvilku vystřídala, tak jsem si to s manželem celé prošla. Je to nové, moc pěkné," svěřila se paní Jitka ze Střekova. Program na červenec je už znám, tak si prohlédněte nový areál UJEP třeba před vybraným filmem. Červencový program letínoho kina na UJEP: 06.7. - se nehraje

17.7. - Hádkovi

20.7. - Vstupenka do ráje

27.7. - Aftersun

