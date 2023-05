FOTO: Žádné aktovky! Učení si přinesli v ptačí budce, v koši nebo v kánoi

Jak dětem zpestřit výuku, zvýšit nadšení pro vstávání do školy a ještě podpořit ty, co nemají peníze na pomůcky do školy?

No back pack day na ZŠ v Tisé. | Foto: ZŠ Tisá

„V žákovské radě jsme si vymysleli, že uděláme 5. 5. No BackPack Day. Žáci si mají přinést školní pomůcky v jiném zavazadle, než je školní taška nebo batoh. Ve výuce jsme zjistili, že tento den vznikl na podporu dětí, které nemají finanční prostředky na vlastní tašku do školy. Těchto dětí jsou miliony, do školy chodí mnoho km a své pomůcky nosí v rukách nebo v roztrhaných taškách. Tento den vznikl v Americe 12. února 2012,“ vysvětlila Iveta Burianová, zástupkyně ředitele Základní školy v Tisé. Vypsaná fixa: Písničky z Tajnýho studia z Předlic v Ústí mají dobrou atmosféru Do akce se zapojili skoro všichni, žáci i učitelé. Přišli s různými zavazadly. Učebnice, penál i svačina se tak například přivezla v kočárcích, donesla v krabicích, kufrech, kbelících či v klecích od domácích mazlíčků.A jaké byly další „speciální aktovky“? Například zahradní kolečka, rudlík, houpací síť, hrnce a pekáče, chlebníky, boxy na nářadí, šuplíky, košíky, nůše, auta, povlaky na polštáře, šátky, cestovní lednice, sáňky, ptačí budka a dokonce i skutečná kánoe. Přehlídka toho všeho byla na zahradě, kde proběhlo i vyhlášení těch nejoriginálnějších nápadů. (mog) Postřehy žáků 2. a 3. třídy:

„Na ten den jsem se těšila už 3 dny. Myslela jsem, že si vezmu konev, ale ptačí budka byla lepší. Paní učitelka přinesla kánoi.“ Lucka „Dnes jsme se setkali před školou. Všichni měli legrační věci. Poslední hodinu jsme šli na zahradu a udělali přehlídku.“ Mia „Nejvíc se mi líbila kánoe, kterou přinesla paní učitelka. Ale musela jí pomoct jiná paní učitelka. Já jsem to přinesl v povlaku na polštář. Matyáš „Přendal jsem si věci z aktovky do kufru. Zapomněl jsem si penál. Tak mi paní učitelka půjčila svoje pastelky.“ Dominik „Dneska byl moc hezký den. Přinesl jsem učení v šuplíku. Daniel „Dneska je supr den a já si ho chci užít. Přišla jsem s kočárkem.“ Nikča