Jubilejní 45. ročník výstavy zaměřené na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody bude probíhat až do středy 15. září, denně od 9 do 17 hodin.

Litoměřické výstaviště Zahrada Čech se v těchto dnech návštěvníkům předvádí záplavou květin, zeleně, rostlin, ovoce i zeleniny. Během víkendu od 10. do 12. září na podzimní veletrh dorazilo více než 35 tisíc návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.