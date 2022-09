Do Trmic přijela minulý týden na besedu se seniory zkušená bylinkářka, vedoucí klubu paní Eva Tomsová vyhlásila na sobotu 24. září akci pod názvem Štrůdlování. Někde měli sportovní den, v Chlumci se scházejí ti dříve narození v pěkném kulturním domě. Houbařská sezona láká seniory do lesů, v Roudníkách paní Račáková nabízí krojované tanečky. Ústeckou okresní organizaci svazu tělesně postižených vede Milena Černá. V sobotu 17. září se třicítka sportovně naladěných sešla na Klíši, aby si zahráli bowling. Barevné koule se speciálním vývrtem ničily šiky kuželek, dobře se bavili i ti, kterým do osmdesátky moc nechybělo. Prášky a složité recepty nechali doma, při hře zapomněli na nekonečné televizní seriály, každý strike oslavovali hlasitým výkřikem. Cenu pro vítěze všichni znali, pouze jeden si ji odnesl domů.

„Bowling hrajeme čtyřikrát v roce, pravidla jsou stejná už několik let. Na Klíši obsadíme 6-7 drah, každý hráč hraje tři kola, to nejhorší se škrtá. Společně hrají ženy i muži, věk nerozhoduje. Nejstarší účastnici akce bylo přes devadesát let, červenou kouli posílala do cílové rovinky s elegancí a šarmem, jako nějaká filmová hvězda. Závěr byl značně vyrovnaný, na pomyslné stupně vítězů vystoupali tři muži. Becherovku vyhrál pan Rudolf, nejlepší ženou byla paní Andrea,“ popisuje závěrečné minuty organizátorka.

V říjnu ještě pojedou do Františkových Lázní, v listopadu plný autobus z Ústí nad Labem zaparkuje před hotelem Morava v Tatranské Lomnici. Počátkem roku se hodně mluvilo o zániku okresní organizace tělesně postižených v Ústí nad Labem, Milena Černá chtěla skončit. V sobotu oznámila Deníku, že pokračuje dál.

Víte, že 1. říjen je označen jako Den seniorů?

Miroslav Vlach