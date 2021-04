Kavárna Kukang Coffee, která v ulici Pařížská v centru Ústí nad Labem funguje od června minulého roku, se spolu se svou mateřskou organizací The Kukang Rescue Program rozhodla podpořit zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. v jejich měsíce trvajícím boji proti koronaviru. Veškerý personál nemocnice si v těchto dnech může přicházet vychutnávat kávu Kukang Coffee zdarma a načerpat síly a dobrou náladu ke stánku kavárny v atriu nemocnice.

Organizace The Kukang Rescue Program usiluje o potírání nelegálního obchodu s divokými zvířaty a ochranu outloňů na indonéském ostrově Sumatra. V rámci projektu Kukang Coffee navíc pomáhá farmářům na Sumatře s metodikou pěstování co nejkvalitnější a k přírodě šetrné kávy a tu pak od nich vykupuje za férovou cenu, vyšší než na místním trhu. Výměnou za to ale farmáři musí dodržovat zákaz lovu chráněných druhů zvířat. Nyní se český Kukang tým spojil pro trochu jinou věc než pro ochranu ohrožených živočichů. Jeho členové a podporovatelé se finančně skládají na to, aby káva Kukang Coffee mohla tři týdny dělat radost v ústecké nemocnici.

„V současné době je boj proti ‚covidu‘ celosvětově tématem číslo jedna, týká se nás všech a samozřejmě ovlivňuje i naši práci v Indonésii. Negativních zpráv je teď ale všude dost, a proto se pokoušíme přinést pro změnu i něco pozitivního. Doufám, že to lidem pomůže alespoň na chvilku vypnout a třeba i vidět trochu jasněji světlo na konci tunelu,“ vysvětluje ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský. „Pevně doufáme, že tato naše iniciativa české zdravotníky potěší, že si sumaterskou kávu vychutnají a dodá jim druhý dech,“ doplňuje koordinátor projektu Kukang Coffee a provozní manažer stejnojmenné kavárny Luboš Příbrský. „Umístění kavárny v nemocničním atriu nás potěšilo, vůně čerstvé kávy je vítaným zpříjemněním náročných dní. Děkujeme pracovníkům Kukang Coffee za toto milé gesto,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Jiří Laštůvka.

Stánek kavárny Kukang Coffee je umístěn v atriu Masarykovy nemocnice a je v provozu ve všední dny od 29. března. V samotné kavárně v Pařížské ulici navíc od úterý 6. dubna dostanou kávu zdarma kromě zdravotníků také policisté a hasiči. Kdo by chtěl zdravotníky a další pracovníky „v první linii“ podpořit, bude jim moci v kavárně kávu symbolicky koupit za 30 Kč. Jako vyjádření díků však šálek zdarma v kavárně navíc dostanou i zaměstnanci zoologických zahrad, díky jejichž podpoře záchranný program Kukang na Sumatře působí.

Kateřina Holubová