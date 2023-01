FOTO: Zimní stadion v Povrlech prošel opravou, láká bruslaře i hokejisty

Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech je oblíbenou atrakcí pro milovníky bruslení i hokeje. Veřejné bruslení tam probíhá třikrát v týdnu a to ve středu a v pátek od 17 do 19 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin.

Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech. | Foto: Karel Sak

Plné vstupné stojí 40 korun, děti do 15 let zaplatí 30 korun a nebruslící sáhnou do peněženky pro 10 korun. Na ledové ploše se hrají hokejové turnaje, zápasy hobíků i mládeže. Zimní stadion prošel nedávno rekonstrukcí. Nové jsou střídačky, mantinely, sítě, bezpečností skla a technologie chlazení. Nový kabát dostala hlavní budova. Na ní je také pamětní deska, která připomíná Jiřího Svobodu, který se zasloužil o výstavbu zimního stadionu. „Pan Svoboda je čestným občanem Povrlů. Zasloužil se o nebývalý rozkvět naší obce. Jako ředitel Kovohutí Povrly, nechal pro zaměstnance a obyvatele obce vystavět zimní stadion, koupaliště, fotbalové hřiště, základní školu, obě sídliště, tzv. okály a přehradu. Díky tomu naše malá obec poskytuje občanům a turistům služby, jako málo která, na což jsme velice hrdí," zní informace na facebookovém profilu stadionu. (mm)