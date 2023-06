Učitelku tělocviku Věru Kopeckou znají aktivní ženy v celém Ústí, vedla různé sportovní kluby, lidské tělo dobře zná, je přísná, věcná, náročná. Pozná velmi rychle, jaký sportovní potenciál má školák na druhém stupni základní školy. Ukazuje na vystavené poháry získané v květnu. Školní regata Česko vesluje, dračí lodě, Přebor škol v orientačním běhu, Mladý záchranář, Pohár rozhlasu v atletice.

„V Račicích jsme převzali dokonce ocenění nejrychlejší základní škola za rok 2022-2023. Základní měřitelnou pomůckou byly veslařské trenažéry, závodily dívčí, chlapecké a smíšené štafety. Do Ústí jsme přivezli dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Koncem května jsme bojovali v Klášterci nad Ohří v atletickém krajském finále o Pohár rozhlasu a získali stříbro. Tomáš Řízek se zranil ve skoku dalekém a nemohl startoval ve štafetě, což rozhodlo. Na první místo nám chybělo 26 bodů!

