Redakce Ústeckého deníku si připravila seriál, ve kterém budete hádat známá/neznámá místa Ústecka let současných i minulých. Tak schválně jak moc znáte své okolí? Hlasovat můžete 10 dnů v nevýherní anketě. V dalším dílu uvedeme správnou odpověď.

Snímek je z roku 1976 z publikace Ústí nad Labem. | Foto: Vítězslav Šolek/PressFoto Praha/Fotorepo Deník

Udělejme si malý výlet do 70. a 80. let minulého století v Ústí nad Labem. Tady je malá nápověda: Tento ústecký hotel nemůžete na Mírovém náměstí přehlédnout. To platilo tehdy a platí to i dnes. Zejména před sametovou revolucí byl magnetem pro milovníky chutného jídla, živé hudby a dobrého ubytování. Vyrazit do restaurace, kavárny či nočního baru tohoto hotelu, který byl otevřen v roce 1968, byla tehdy událost sama o sobě. Nespočet Ústečanů tam při různých společenských akcích „protancovalo boty.“