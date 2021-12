„Roky hrával na tibetské mísy, ale pak ho to přestalo bavit. Byla to asi dost dřina, vozit se s mísami po koncertech. A tak vytáhl z domu futrál s harmonikou po tátovi a hned bylo veseleji,“ popsala Jolana od Žáby, jak vnímá přerod obrýleného chlapíka, který se dříve dost vážně věnoval esoterice, na harmonikáře hospodského ranku s tím, že už jednou byl Fousáč hostem její akce Čajů fest. „Zaujal mě jeho nový styl. To, že tu tak nikdo nehraje, že je dost osobitý a svůj. Proto jsem mu jako svému novému zajímavému objevu rád vydal první desku,“ okomentoval Fousáčovu výjimečnost Vladimír „Lábus“ Drápal, zakladatel i šéf lounského undergroundového vydavatelství Guerilla Records.

Sám Pavel Tůma to hned doplnil: „Můj Fousáč je klasickej výplod undergroundovejch mejdanů, kde si vezmeš pro pobavení přátel nástroj, na kterej neumíš hrát a zkusíš něco vytvořit. Jenže se to líbilo natolik, že mě to dodalo odvahu oslovit producenta Dana Frimla s tím, zda by to nešlo nějak zaznamenat. No a výsledkem je moje první CD s názvem Mým vesničanům, který vyšlo právě u Lábusova nakladatelství Guerilla Record. Album jsme křtili 15. listopadu. No a výsledkem už byla taky spousta mých koncertů … Tak asi tak. Přeju Vám pohodovej večer, Fousáč. Na některých koncertech ho na kytaru doprovází Veronika Diamantová.

Těšit se do Žáby můžete dnes večer i naléhavý hlas Adama Vostárka, dalšího domácího zástupce písničkářské líhně. Aby řekl své, stačí mu k tomu vlastní hlas, osobité autorské texty a kytara. „Pobaví svými metaforami i ironií, doporučila bych třeba jeho písničku Krásnej den,“ poradila za bráchu jeho mladší sestra Eva. A já přidám i písničky „Trójský koně,“ „Hrina“ nebo „V Nás“ o Nestvůře co žije v nás. Dalším doporučením Jolany od Žáby dnes je písničkářka s kytarou, která si říká Mini Moni. „Má krásný zvučný hlas, v čajovně vystoupí už podruhé,“ řekla lakonicky Jola. A hned vysvětlila, jak dnešní oslavu Zimního slunovratu vnímá. „Je to naše poděkování lidem, že nám pomáhají, že drží při nás. Pořádáme ji pravidelně každý rok, jen loni nebyla. Byli jsme bohužel zavření, byl lockdown,“ posteskla si šéfová od Žáby.

Radek Strnad