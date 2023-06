Hlavní hudební inspirací kapely je soul, groove, disco 70. a 80. let a také moderní odnože těchto stylů. Tím vzniká osobitý styl Funky Town. V pátek 30. června zahrají od 19.30 v KOLOcafé na Střekově.

Funky Town nás pobaví, roztančí KoloCafé na labském nábřeží | Foto: Funky Town

Českou soul/funk/disco kapelu Funky Town založil už v roce 2001 ústecký saxofonista Jiří Němec. „Náš původní Funky Town vznikl živelně a jako projekt, na základě poptávky na hostující kapelu v rámci jedné velké hudební akce v Ústí. V tu dobu nás bylo 12 členů a hrál víceméně sporadicky kvůli náročnosti managementu tak velké party,“ vypráví zakladatel.

V roce 2004 došlo k přeskupení a mírné redukci počtu muzikantů na 10, z čehož téměř polovinu dál tvořila dechová sekce (trp, tenor sax, alt sax, pozoun), na níž si kapelník coby dechař vždy zakládal. Tehdejšími členy byli Robert Štolba (bicí, klavír), Pavel Houfek (zpěv), Zdeněk Grossmann (pozoun), Michal Míšek (kytara), Jindřich Matoušek (bicí) plus Kateřina Klierová (zpěv). Kapela hrála až do roku 2006, kdy odešel kapelník Jiří Němec za svým „australským dobrodružstvím".

V roce 2013 byla kapela obnovena díky náhodnému (i osudovému) setkání Jiřího Němce s fenomenálními hudebními bratry Berhardtovými: Nikolasem (baskytara) a Markem (klavír i zpěv) na jam session v klubu Doma v Ústí. Dva noví členové zásadně přispěli k rozhodnutí obnovit kapelu a ke vzniku nového Funky Townu se šesti kmenovými členy, jenž v té verzi (s rozšířením o kytaru Michala Míška) trvá do dneška. Aktuálně kapela tvoří Jiří Němec (saxofon, kapelník), Karel Feltl (trubka), Kateřina Klierová (zpěv), Jindřich Matoušek (bicí), Marek Bernhardt (klávesy, zpěv), Nikolas Bernardt (baskytara) plus Michal Míšek (kytara). V této sestavě také parta pobaví publikum v pátek od 19.30 na Střekovském nábřeží. KOLOcafé i kapela zdarma srdečně zvou…

Funky Town nás pobaví, roztančí KoloCafé na labském nábřežíZdroj: Funky Town

„V jiném složení dostala naše kapela nový zvuk i celkový hudební projev. V začátku jsme chtěli pokračovat v hraní převzatých skladeb, nicméně na jednu zkoušku bratři Bernhardtové přinesli vlastní skladbu; já ji obratem doplnil o text i aranžmá dechů a vznikla tak první přelomová skladba I Just Want To Dance, která díky neotřelé, leč chytlavé melodii, textu i rytmu od počátku slavila u publika dost úspěch,“ vysvětluje Jiří Němec.

Na základě toho bylo všem jasné, že se kapela musí jít cestou vlastní tvorby. Následně vznikly skladby Falling High a Soleado, kde se vyprofilovalo tvůrčí jádro party, v němž Marek a Nikolas Bernhardtovi obstarávají harmonickou i melodickou složku a Jiří Němec nové skladby opatřuje hlavně texty, aranžmá dechů i melodickými linkami.

Jak je uvedeno na webu kapely – rádi proplouvají všemi vodami soulu, jazzu, RnB, disco, neomezujeme se striktně na jeden konkrétní hudební styl, protože nás baví žánrová pestrost. Věříme, že stejně tak hudba baví i těší a oslovuje i naše posluchače všech věkových skupin. Minulý pátek nás i vás zklamalo počasí, tentokrát si to u KOLOcafé, věříme, všichni dosyta užijeme.

Jirka Funky Town Němec a Radek Strnad