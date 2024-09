Výroční konference je tradičně vrcholnou akcí české geografie, avšak tento ročník byl navíc příležitostí připomenout si 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.

Akci zorganizovala katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP ve spolupráci se Severočeskou pobočkou ČGS a dalšími partnery. Záštitu nad konferenci převzali Jaroslav Koutský, rektor UJEP, a Michal Varady, děkan Přírodovědecké fakulty UJEP. Rektor UJEP, doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., uvedl: „Je pro nás velkou ctí, že se právě naše univerzita stala hostitelem tak prestižní akce. Geografie je vědecká disciplína, která má zásadní význam při hledání řešení současných globálních výzev, a jsem rád, že jsme mohli vytvořit prostor pro diskuzi o těchto zásadních otázkách.“

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., poznamenal: „Přírodovědecká fakulta UJEP má dlouhou tradici ve výuce a aplikacích geografie, a tato konference je důkazem, jak důležité je propojení akademické sféry s reálnými problémy regionu. Jsem nesmírně rád, že jsme mohli poskytnout zázemí pro tuto akci, která může mít dopad nejen na akademickou obec, ale i na společnost jako celek.“

Mottem letošního ročníku bylo Geografie pro spravedlivé transformace, což odkazuje na aktuální téma uhelných regionů a jejich přestupu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Cílem však bylo obsáhnout nejrůznější procesy transformace, které můžeme ve společnosti a v krajině kolem nás pozorovat. O snaze geograficky pojmout širokou paletu aktuálních témat svědčí i pestrost panelů, které se věnovaly například proměnám říční krajiny, politickým konfliktům v transformující se Evropě, proměnám venkova, energetickému přechodu a mnoha dalším tématům.

Kromě toho byly do programu zařazeny i speciální sekce pro učitele a úředníky, a proběhla také výstava posterů, které vytvořili samotní účastníci konference. Ti měli také příležitost navštívit informační stánky Zeměměřického úřadu, Kartografie Praha či SPN – Pedagogického nakladatelství.

Doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., předseda organizačního výboru konference, uvedl: „Letošní ročník konference byl výjimečný nejen svým zaměřením na aktuální téma spravedlivé transformace, ale i hojnou účastí odborníků z různých oblastí geografie. Bylo úžasné sledovat, jak se lidé ze všech koutů Česka, ale i zahraničí, scházejí a společně diskutují nad problémy, které jsou pro naši společnost klíčové.“

Proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP, RNDr. Regina Herma, Ph.D., doplnila: „Mezinárodní charakter konference a její zaměření na spravedlivé transformace ukazují, jak důležité je propojit geografii s otázkami udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti. Jsme rádi, že jsme mohli hostit tolik skvělých odborníků a podpořit výměnu znalostí, které mohou přispět ke změnám nejen v uhelných regionech, ale i na globální úrovni.“

Vyčerpávající odborný program doplnily i oddechové společenské akce, jako pondělní vystoupení žáků Základní školy Trmice, kteří výborně interpretovali i světové hvězdy populární hudby jako Adele či Amy Winehouse, nebo středeční večerní setkání v restauraci Tyršovka, během něhož zazpíval sbor Schola cantorum z Pedagogické fakulty UJEP a později se odehrála vědomostní soutěž se známým „lovcem“ Jiřím Martínkem.

Poslední den konference byl završen exkurzemi, kterých se zúčastnilo několik desítek nadšenců. Ti se vydali do různých směrů – do centra města za poznáním Ústeckého dědictví (první český mrakodrap, architektura, sady Bedřicha Smetany), dále do Ledvic za návštěvou nejvyšší rozhledny v Česku (vyhlídka na kotelně Ledvické elektrárny), a poslední skupina se vypravila do Dubiček, aby se při procházce do Dolních Zálezel dozvěděli více o stezce Vodobraní a pokochali se výhledem na Labe z Mlynářova kamene.

Z pozitivních ohlasů loučících se návštěvníků konference se zdá, že kombinace společnosti dobrých lidí, sdílení informací, skvělého občerstvení a slunečného počasí přispěla k všeobecně přátelské atmosféře a spokojenosti účastníků.

Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP