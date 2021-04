Gibraltar? To je nedobytná skála a místo, kde žijí opice, říká cestovatel

Čtenář reportér





Gibraltar. To tajuplné slovo i místo Evropy. A najednou stojíme na jeho hranicích. Gibraltarská skála na jihu Pyrenejského poloostrova vyčnívá nad hladinu Středozemního moře do výšky 426 metrů, Řekové ji nazývali Herkulovy sloupy (spolu s mysem Macho na africkém pobřeží) a za ní končil tehdejší antický svět. My, kteří jsme tuto přírodní, ale i politickou zvláštnost chtěli vidět, jsme přišli ze Španělska, vymohli si razítko GIB, ušli pár metrů a zastavili se. Stojíme před přistávací drahou gibraltarského letiště před námi je nedobytná skála britský Gibraltar.

Gibraltar: Nedobytná skála a místo, kde žijí opice. | Foto: Se souhlasem Ervína Dostálka