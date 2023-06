Chvíli byl slavným indiánem, potom Gottem, Kornem, Jandou a Zichem

Čtenář reportér

Pozorný čtenář hned ví, o kom je řeč. Do Brné už několik let v červnu dojíždí Vladimír Hron, zpěvák, moderátor, bavič, imitátor, který se narodil v Mostě. V převleku slavného náčelníka Apačů připomíná nejen místním občanům spisovatele Karla Maye a filmové role francouzského herce Piera Brice. Možná, že nevíte, že představitel spravedlivého Vinnetoua pocházel ze starého francouzského šlechtického roku, na vizitce měl Pierre Lous Baron de Bris. V Čechách byl několikrát, zemřel v roce 2015, bylo mu 86 let. V sobotu 17. června neúnavného bojovníka s havraními vlasy zase doprovázel na neposedném koni jménem Hatátitla bílý bratr Old Shatterhand.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Indiánský den Karla Maye v Brné | Foto: Miroslav Vlach

Ve filmu jej představoval americký herec Lex Barker, v Brné bývalý boxer Svatopluk Žáček. Kousek za kapličkou je obklopil zvídavý dav, došlo i na divadelní scénku, proslovy a selfíčka. Později zůstaly u indiánských stanů pouze děti, dospěláci se takticky přesunuli k hospůdce, kde nikdo netrpěl žízní. Kdo se chtěl zúčasnit závěrečné tomboly, obdržel malý klobouček, kdo si chtěl zanotovat s televizním bavičem, přijal pozvání pod ohromný stan. Hron zpíval, primátor se usmíval, Kymlička počítal hosty, drsní rudoši se svěřovali. PODÍVEJTE SE: Ústí zažilo běh plný barev, akce bavila malé i velké „Moje skupinka přicestovala z Plzně. Představujeme severoamerické prérijní indiány. Nebraska, Montana, Jižní a Severní Dakota, Minesota. Apače tu neuvidíte, spíše Navahy a Siouxe. Kousek od Plzně mám svůj west park, tam žije má rodina a několik kamarádů. Přes padesát let jsem rudochům držel palce, dokonce jsem navštívil i několik rezervací v USA, dnes mě indiáni živí. Všechno si vyrábíme sami, oblečení, zbraně, doplňky. Pro někoho jsme blázni, já to vidím vlastní optikou. Je to prostě kus dávné historie, nikdo nespočítal, kolik těch indiánských válek vlastně bylo. Pokud nás někdo pozve, přijedeme rádi, nejdál jsme byli v Chorvatsku, kde jsme šli po stopách filmových hrdinů," říká Jiří Kohout, muž v černém klobouku, který své indiánské jméno tajil. Dvanáctiletá Viktorka dvakrát porazila leukémii. Dnes je premiantka třídy Druhá skupina ve svérázných kostýmech přijela z Růžové u Děčína. „Několik let tam stojí indiánská vesnička Rosehill, několik velkých týpí, centrální ohniště, kde se tančí, požadované zázemí, přednášková místnost pro školy a školky. Indiánská pohádka má své limity, zkuste si třeba rozdělat oheň bez zápalek, nebo z jednoduchých předmětů vyrobit lapače zlých snů, trefit oštěpem určený cíl, nebo ochutnat dýmku míru. U nás potkáte hlavně bojovníky z kmene Arapahů, Černonožců a Siouxů. Mé indiánské jméno je Četan, nejsem profesionální indián, vesnice je plná hostů od května do konce srpna, potom jezdím po Děčíně jako taxikář," říká Jan Bezek a přidává osobní zkušenost z doby, kdy hořel les nad Hřenskem. „Naše vesnice sloužila hasičům, oheň nebyl daleko. To už bych nechtěl zažít." OBRAZEM: Závod Urban Challenge v Ústí prověřil síly i odolnost proti vodě Došlo i na indiánské divadlo. Dva mladí lidé ho přivezli od Milešovky. V záhlaví mělo název Divadlo na klice a dětem se představila indiánka Janka. Česká dívenka prý vyléčila nemocného náčelníka v daleké zemi plné jezer a dlouhých šípů. Koně vystřídaly naleštěné motocykly, Jára Cimrman by jistě pochválil nápad a přátelskou atmosféru. Tak tedy, zakopejte hluboko válečnou sekyru, život je krásný. Howgh, domluvil jsem .......

Víte, že? V USA je v současné době cca 330 indiánských rezervací, kde žije přes dva miliony potomků rudého muže.

Miroslav Vlach

Mohlo by vás zajítam: Kruháčem pro dort. V Úžíně má být obří cukrářství, lékárna i krmení pro psy Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín