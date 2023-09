/FOTO/ Byl to už devatenáctý ročník Ústeckého poháru, hrálo se na Terasách, na soupisce bylo 84 jmen. Houbařská mlha líně předávala pomyslné žezlo slunci, sobotní odpoledne 2. září ve Všebořicích patřilo golfu a letadlům. Nad upravenými greeny přeletěly naleštěné gripeny, když na nebi řádil Martin Šonka, nikdo nehrál. Hlavním pořadatelem byl jako vždy Jan Münster st., nejen sponzoři tleskali krásné manažerce golfového areálu. Tak vzorně upravené hřiště tu už dlouho nebylo!

Ústecký pohár v golfu 2023. | Foto: Miroslav Vlach

„Jsem tu dva roky, plánů jsem měla v hlavě daleko víc, všechno se stihnout ale nedá. Úpravy na hřišti, nová dlažba, venkovní terasa, přístřešek pro golfová vozítka s dobíjením, jóga, letní kino, dětský den a do toho každý víkend turnaj. Nový personál, restaurace je otevřená každý den pro veřejnost, byla tu už i svatba. Cyklisté už vědí, že divočáka tady nepotkají," směje se Nikol Wicherová. Červená blůzka ji opravdu slušela.

Přesně v deset hodin dopoledne mladý startér vítal první čtyřčlenné flighty na jamce číslo jedna. „To víte, že také hraji golf a moc mě to baví. Bydlím v Ústí, reagoval jsem na nabídku, zvládl jsem odborný kurz a zkoušky, nyní tu každý víkend vysvětluji pravidla," tvrdil osmnáctiletý Petr Kasper. V posledním flightu byl mladý muž na speciálním vozítku, dobře hřiště znal, dokonce tu v minulosti dělal maršála. "Jsem členem klubu Terasy a zároveň plním úkoly reprezentačního týmu paragolfistů. Při hře žádné úlevy nemám, což mi vyhovuje, všechno musím zvládnout sám od řízení vozidla, po naložení a vyložení speciálního pohonné jednotky, která mi umožňujme hrát," tvrdil Milan Turek, který startoval v srpnu v České Lípě na Mezinárodním mistrovství ČR v golfu hendikepových. Letos byl v rámci světového poháru několikrát v zahraničí, nyní se chystá do Itálie.

Ředitel Ústeckého poháru Jan Münster st. nestál stranou, do svého flightu přibral rodinné příslušníky, zvládl hru, přípravu akce, poděkování sponzorům i vyhlášení výsledků. U mikrofonu mu asistoval Ivan Soukup a Nikol Wicherová. Cen bylo opravdu dost, nikdo však nevěděl, kdo pozvedne nad hlavu putovní pohár pro absolutního vítěze. K překvapení všem to byl Nguyen Xuan nghia (Vietnam). "Hraji golf pět let, moc mě to baví. Jsem trochu zaskočen výsledkem, byli tu jistě lepší hráči s podstatně lepším handicapem, než mám já (8), prostě jsem měl štěstí," směje se sympatický sportovec a přijímá gratulace od kamarádů. Hudební skupina Fonotest převzala pomyslné žezlo zábavy, došlo i na taneček. Příští rok to bude hustý, dvacátý štítek je prozatím čistý.

