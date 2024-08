Převažovala střední generace, klasik by řekl, znalci stříbrného plátna. Dlouho jsem tam nebyl, zaregistroval jsem především opravené schodiště, dřevěné lavice by potřebovaly trochu srovnat, natřít, ale jinak dobrý. Na ohromném pódiu byl rafinovaný přístřešek pro hudebníky, pár světel, kamera. Na programu byla filmová hudba. Vtipná dáma u mikrofonu nabízela letní turné Pražského filmového orchestru pod vedením dirigenta Jiřího Korynty. Škoda, že ve stejnou dobu byla u Hraničáře další akce, která byla značně hlučná.

V srpnovém výjezdu bylo Ústí nad Labem první zastávkou umělců, následovat bude Jihlava, Litoměřice, Boskovice, Olomouc, Havířov. Skvělý byl dirigent, měnil pokrývky hlavy podle skladby, která následovala. Kmotra signalizoval buřinkou, doutníkem a samopalem, Gladiátora svéráznou přilbicí. Došlo i na známé melodie z filmů Piráti z Karibiku, Pán Prstenů, Harry Potter, Jurský park, Indiána Jones. Mezi diváky byla spousta opravdových znalců, po několika tónech zvedali ruce, škoda, že tam nebylo nějaké plátno s filmovou projekcí.

To by byla bomba! Vtipným fejetonem byla vzpomenuta genialita Johna Williamse, došlo i na hudbu s dětských seriálů. Diváci byli úžasní, zapojili se do vložených soutěží, selfíčka si pořizovali s mužem je válečné zbroji, potleskem děkovali za každou další skladbu. Závěr byl hektický, všichni stáli, přídavků bylo několik, ten poslední patřil Kačerům. Vstupenka nebyla laciná, ale akce to byla skvělá.

Miroslav Vlach