HZS obratem oslovilo i krajské sdružení s žádostí o pomoci na nepřetržité zabezpečení 2 pracovních míst na vstupní evidenci uprchlíků, na kterou jsme obratem reagovali a zapojili se obratem od tohoto pondělí.

Denně se tak v centru vystřídá i 20 dobrovolných hasičů, mnoho policistů, zdravotníků a dalších dobrovolníků. Každá ruka je potřeba a zde to opravdu potřeba je. Málo kdo z nás si dokáže představit, že by se dostal do takovéto situace

Pomoc na očkovacích centrech byla někdy opravdu náročná, ale zde je laťka ještě výrazně výše. Jen za pondělní dopoledne jsme pomohli rozřadit více něž 400 uprchlíků. U nás celý proces začíná s tím, že poté je čeká čekání, které může být i v řádu vyšších hodin. Snažíme se přistupovat maximálně empaticky, protože většina uprchlíků jsou matky s malými dětmi…

Pokud se chcete zapojit do pomoci, tak pro plánování směn nebo informace se obracejte na tel. číslo 773 747 139.

Matěj Prošek