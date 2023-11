Mistrovství Hasičského záchranného sboru ČR v lezení na obtížnost se uskutečnilo 21. listopadu 2023 na HUDY lezecké stěně v Ústí nad Labem. Mistrovství uspořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje společně s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, z.s. a Českou hasičskou sportovní federací.

Mistrovství Hasičského záchranného sboru ČR v lezení na obtížnost | Foto: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Mistrovství slavnostně zahájil plk. Ing. Petr Klíma, náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje pro IZS a OŘ a dále závodníky přivítal zakladatel společnosti HUDY sport a.s., a zároveň vynikající horolezec pan Jindřich Hudeček. Třicítku závodníků čekalo v základní části zdolání tří kvalifikačních lezeckých cest obtížnosti 6a, 6b+ a 6c+. Do finále automaticky postoupili všichni závodníci, kteří v souladu s pravidly přelezli všechny tři kvalifikační cesty (tzv. TOP) a do patnácti nejlepších je doplnili dva závodníci s nejvyšším počtem bodů.

Pro finalisty připravil certifikovaný stavěč cest závodů Českého horolezeckého svazu Viktor Pařízek mimořádně náročnou trasu obtížnosti 8A+. Jako jediný ji celou zdolal, a zapsal TOP, Ondřej Ďoubal (HZS Libereckého kraje) a stal se tak Mistrem HZS ČR v lezení na obtížnost. Druhé místo vybojoval Jan Novák (HZS Libereckého kraje) a třetí místo obsadil Petr Urbanovský (HZS Královehradeckého kraje).

Závěrečné slovo a slavnostní ukončení mistrovství si vzali na starost plk. Mgr. Martin Laníček, ředitel HZS Ústeckého kraje a pan Jindřich Hudeček za generálního sponzora, společnosti HUDY sport a.s. Oba ocenili vysokou úroveň organizace mistrovství a mimořádně hodnotné výkony všech závodníků, pro které je sportovní lezení v podstatě "pouze" součástí speciální odborné přípravy a přesto úroveň mnoha z nich dosahovala úrovně závodních lezců.

Pro závodníky, kteří se neprobojovali do finále, byla připravena fair play soutěž v boulderingu. V této fair play soutěži se na prvním místě umístil Petr Urbanovský z HZS Královéhradeckého kraje, druhý skončil Tomáš Saifrt, také z HZS Královéhradeckého kraje a na třetím místě se umístil Daniel Dreschel z HZS Moravskoslezského kraje.

Hlavním partnerem jubilejního, již 20. závodu HZS ČR v lezení na obtížnost, byly společnosti HUDY sport a.s., Direct Alpine s.r.o., Rock Empire s.r.o. dále pak STIMAX International s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Ústecký kraj. Děkujeme všem partnerům, sponzorům a organizátorům za podporu a uskutečnění tohoto mistrovství.

