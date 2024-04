V sobotu 6. dubna v 9.00 odstartuje na centrální stanici HZS Ústí nad Labem 1. kolo TFA ligy Severu dospělých a dorostu. Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje rozhodlo uspořádat největší závod tohoto druhu v ČR, kdy se na startovní čáru postaví 165 závodníků z řad dobrovolných i profesionálních hasičů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Součástí závodu bude i krajské kolo HZS v TFA a toto kolo je navíc i jedno ze 4 nominačních pro závodníky zÚsteckého kraje na MČR TFA dobrovolných hasičů, které nás čeká letos v říjnu v Brně. Závod tak nabídne neuvěřitelnou kapacitu 165 závodníků, kteří se rozdělí do 3 drah a poběží tak současně vedle sebe.

Standardně se tyto závody běhají na 2 dráhy. Pro závodníky jsou navíc připraveny 3 rychlé úsek, které absolvují hned po sobě. O vítězi rozhodně součet časů ze všech 3 úseků. Věříme, že toto klání bude velice divácky atraktivní, a proto stojí za tose na stanici HZS v sobotu podívat a povzbudit tak závodníky v několika kategoriích včetně žen a dorostu.

„3 dráhy liga zkoušela již minulý rok na závodech v Libočanech, ale letos to vypadá, že se podaří 3 dráhy nasadit hned v několika závodech ligy. Tohle by se ale nepovedlo nebýt výrazné spolupráce Sdružení hasičů s Hasičským záchranným sborem za výrazné podpory Ústeckého kraje a dalších partnerů," uvedl za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Matěj Prošek.

Závody hasičů TFA

(Toughest Firefighter Alive ve volném překladu "Nejtvrdší hasič přežije". Jedná se o silový víceboj, který simulujepráci hasičů, a to včetně plné hasičské výstroje)

TFA liga SEVERU je série závodů TFA pořádaná pod hlavičkou Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje, která začala v roce 2021 jako série 4 závodů pro závodníky od 15 let po dospělé. V roce 2022 se rozšířil na 7 plnohodnotných závodů.

V roce 2023 přišla samostatná série TFA liga SEVERU JUNIOR pro děti a mládež od 3 do 15 let. V roce 2023 se zapojilo do závodů 452 unikátních závodníků ze všech krajů. Unikátní pro sérii je isoutěž „O Nejtvrdší hasičárnu Ústeckého kraje“, ve které měří síly závodníci pouze z Ústeckého kraje a v roce 2023 sedo ní zapojilo hned 38 hasičáren.

Nejúspěšnější hasičárnou roku 2023 byla hasičárna Cítoliby (okres Louny). Hasiči z Cítolib nejenom obsadili první místo v týmech, ale ze stejné hasičárny je i absolutní vítěz a král Severu roku 2023 Daniel Vrba a dokonce i nejlepšížena celé série a tím pádem královna Severu 2023 Eliška Vrbová. (mp)