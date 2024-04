TFA liga severu jako taková má v Čechách krásnou historii. Nejtvrdší hasiči na světě jsou právě z Čech což vidíme na mezinárodních utkáních, kde spousta z našich přiváží cenné kovy. Jak z pohledu profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Největší historii má TFA v Praze, kdy jejich hasiči tuto soutěž někdy 20 let zpátky přivezli do ČR.

Ze závodů hasičů, TFA liga severu. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Tady u nás na severu to je ještě dá se říci v plenkách. Nicméně bych řekl, že TFA ligu kterou tady pořádá Sdružení hasičů ve spolupráci s Ústeckýcm krajem a HZS se nám povedlo uchopit poměrně hezky a důkazem budiž dnešní závod, kdy jsme poprvé představili tři dráhy, tři úseky, což je asi největší kapacita která na závodě v Čechách kdy byla.

Co se týče obsahu drah, tak jsme zvolili pro nás takovou lepší variantu v rámci organizačního týmu, ale i tak se tady na tom podílí zhruba 60 lidí. Na začátku nám závodníci na mašinu zapojují útočný proud a roztahují hadici. Pro dorost a ženy je to proud jeden, pro odpolední mužskou kategoii to budo dva. Následně musí v rychlosti hadici také zabalit, a to poměrně přesně. Toť úsek číslo jedna.

V úseku číslo dvě, který je bez dýchací techniky, závodníky čeká úvodní bouchání šestikilovým kladivem a potom tažení figuríny. Pro dorost váží 46 kilo, pro muže potom 80. Na konci je výlez na třímetrovou bariéru s doskokem na matraci.

Třetí část opět v plné polní ze začátku obnáší převalování pneumatiky z náklaďáku nebo traktoru, poté přenášení kanystrů a závěrem výstup do čtvrtého parta zdejší věže kde je cíl poslední etapy. O vítězi rozhodne součet všech časů a ti si poté odnáší ceny v podobě vybavení nebo pomůcek potřebných k jejich práci.

Jsem moc rád že se nám daří motivovat mladé lidi, začínali jsme s pár jednotlivci a dnes tu máme myslím 22 dorostenců a 15 dorostenek. Dohromady ve všech kategoriích máme přes 100 závodníků. Je také super že se nám závod povedlo uskutečnit zde na hlavní hasičské stanici.

Matěj Prošek, hlavní organizátor