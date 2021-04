Paní Helena oslavila 95. narozeniny. Jejímu manželovi bude letos 92 let

Čtenář reportér





V těchto dnech oslavila Helena Kadeřábková krásné životní jubileum, kdy jí chybí pouhých pět let do stovky. Ano, počítáte správně, paní Helena oslavila 95 let.

Jubilantka Helena Kadeřábková s manželem. | Foto: MO Ústí nad Labem - Severní Terasa