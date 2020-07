Střešní heliport je s Emergency propojen výtahem, kterým zdravotníci po přistání vrtulníku pacienta dopraví přímo na oddělení k okamžitému zákroku lékařů akutního příjmu, ale i dalších specialistů, přizvaných podle aktuálních potřeb stavu a poranění pacienta. „Heliport začali letečtí záchranáři spolu s ústeckou Masarykovou nemocnicí využívat v roce 2005. Dva roky od otevření nového nemocničního areálu dostavěného na Bukově. Neopomenutelnou podmínkou bylo doplnění všech statických zkoušek pro bezpečné přistávání vrtulníků,“ uvádí Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z, pod které heliport spadá.

Letečtí záchranáři přes heliport transportují do ústecké Masarykovy nemocnice zejména pacienty do traumacentra, cerebrovaskulárního centra a kardiocentra. „Počet přepravených pacientů leteckou záchrannou službou do ústecké nemocnice od roku 2005 stoupl. Tehdy ho využili letečtí záchranáři při 85 transportech. V roce 2019 to bylo 198 transportů. V první polovině letošního roku přistál záchranářský vrtulník na heliportu v 60 případech,“ dodala Jana Bednářová.

