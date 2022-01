Z nové audioknihy uslyšíte taktéž pěknou a vcelku poučnou Uspávanku s plavčíkem Janem a velrybou (neboť „není to žádná legrace, chodit na loď od práce“), Uspávanku s Jednonohem a Stonožkou, co „jednou v létě byli spolu na výletě,“ soví Uspávanku s ospalými loupežníky, kteří nemůžou v noci spát a s nebojácným chlapcem, Uspávanka s modrým ptáčkem a anděly, Uspávanka s kožíšky a peřinou… plus mnohé další, zábavné i pro radost.