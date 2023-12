Ve středu 6. prosince měli mít příznivci divadla a hlavně vyznavači umění Bolka Polívky svátek. V rámci Ústecké forbíny se mělo odehrát představení Šašek a syn. Mělo! I vynikající herci, jako je Bolek Polívka nejsou před viry a bacily chráněni. Pan Polívka onemocněl.

Bolek Polívka | Foto: Deník

V úterý večer jsem dostal zprávu. A nastal „kalup“. Divákům, na které mám mail nebo telefon dát zprávu a jednat o náhradním termínu. Ve středu proběhlo snad třicet telefonických rozhovorů s manažerkou. Potřebovali jsme sladit termíny našeho divadla, herců Divadla Bolka Polívky, Bolka Polívky, Vladimíra Polívky a Dejvického divadla. A do toho jsme se nesměli trefit do jarních prázdnin v Ústí. Nebylo to jednoduché, ale vyšlo to. Tak že náhradní termín je 18. březen 2024. Děkuji všem za pochopení. Samozřejmě zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Zdeněk Kymlička

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová