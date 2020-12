Načetla ji a punc osobitosti tak dala sympatická herečka Martha Issová. Hilda miluje i obry, trolly, hafíky a skřítky od nich z údolí. Zničehonic v domku, kde s maminkou bydlí, začne spoušť. Miniaturním elfům z údolí dochází trpělivost, jak jim obě „obryně“ dupou nad hlavou; chtějí je odsud vystrnadit. Hilda chce se s nimi za pomoci svého známého elfa Alfura rozhodne mluvit, jenže oni pidilidi jsou velcí byrokraté i tajnůstkáři. Vše ztěžují obři. A aby nebylo potíží málo, Hilda chce dát řeč s Králem elfů. Ale dostat se k němu není jen tak: Alfur mlčí jak ryba, potíž je i s Hildinou mamkou. O dcerku se bojí. A tušit, kde se najde skicák, který dívka postrádá…

Hildiny příběhy nadchly fanoušky komiksů i diváky animovaného seriálu od Netflixu. Nově těší uši posluchačů. Poznáte dřevěného skřítka Poleňáka, co rád lehá u krbu. Zjistěte, jak lepkavý je trolí hlen, které vtipy rádi duchové a proč obři odletěli do vesmíru… Autor Hildiných báječných příhod je Luke Pearson (1987), britský kreslíř/ scenárista. Proslavila ho Hilda; vymyslel ji, nakreslil, dal jí i dar mluvit i v TV. Přidal se i Stephen Davies (1976), britský autor dětských knih. Než se v roce 2014 vrátil do Londýna, žil 13 let v Africe a je pro něj dál inspirací. Hilda by ale „nežila“, bez Marty Issové (1981), ta ji načetla. Od roku roku 2006 má stálém angažmá v Dejvickém, v kinech debutovala ve filmu Hanele (1999), v roce 2008 byla nominována na Českého lva za roli ve filmu Alice Nellis Tajnosti. Účinkovala Ve stínu (2012) i v Sedmeru krkavců (2015), známá je z TV seriálů Hop nebo trop, Dobrá čtvrť, Čtvrtá hvězda či Zkáza Dejvického divadla. Audioknihu (269 korun sownload) a na CD za 299 korun si lze objednat na e-mailu objednavky@onehotbook.cz.