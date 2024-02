Únor je měsícem masopustu, svátku, který se stal lidovou tradicí představující poslední příležitost k hodování před velikonočním půstem. V tyto únorové dny se v souvislosti s masopustem pořádají karnevaly a lidé se převlékají do nejrůznějších kostýmů a masek. V karnevalovém duchu se také ponesou akce ve Vědecké knihovně UJEP.

Historie i výroba masek. UJEP láká na masopust v univerzitní knihovně. | Foto: UJEP

Od 12. do 16. února 2024 bude možné přijít si prožít masopust do univerzitní knihovny. „Bourat prase nebudeme, ale masopustní atmosféru u nás určitě ochutnáte,“ říká ředitel Vědecké knihovny UJEP Martin Pečiva. Tam, kde masopust v knihovně ošidí chuťové pohárky, vynahradí to jiným smyslům. Například v podobě fotokoutku s masopustními maskami, kde fotoaparát Instax zachytí karnevalovou náladu, a navíc si návštěvníci odnesou jedinečnou vzpomínku.

Dne 13. 2. 2024 proběhne od 16:00 h ve skupinové studovně knihovny workshop Přijďte si vyrobit masopustní masku. Workshop je vhodný pro děti i dospělé a zkušená lektorka Aneta Bendáková, absolventka Fakulty umění a designu UJEP, zaručuje spoustu zábavy při jejich výrobě a zároveň rozumný návod, jak při tom využít přístup upcyklace.

„Upcyklace je proces pozitivního přeměňování odpadových materiálů v nové a lepší kvality. Zájemci o workshop si mohou přinést vlastní nepotřebný materiál, na místě bude ale produktů pro tvoření dostatek,“ potvrzuje pracovnice knihovny Kateřina Koděrová. Na workshop je nutné se předem přihlásit na její e-mailové adrese: katerina.koderova@ujep.cz.

Den na to, 14. 2. 2024 proběhne od 12:00 h v počítačové studovně přednáška Historie venkovského masopustu. Povede ji student doktorského studijního programu na Filozofické fakultě UJEP Jan Knobloch a seznámí se známými i méně známými zvyklostmi a fakty souvisejícími s dlouhodobou tradicí masopustu.

„Tematická přednáška se zaměří nejen na samotnou historii masopustu a jeho typický průběh a prvky, ale pokusí se tento svátek zasadit i do kontextu lidové kultury a mentality. Zaměří se především na venkovské prostředí, kde má dlouhou tradici a na mnoha místech se v různých obměnách drží dodnes,“ doplňuje Koděrová.

Koho zajímá téma masopustu a chtěl by ho oslavit v příjemném prostředí univerzitní knihovny, ať neváhá a přijďte do Vědecké knihovny UJEP.