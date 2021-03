Již po několikáté se rozhodl hokejový tým Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pomáhat tam, kde je potřeba. Trenér Lukáš Místecký společně s hráči Hanušem Petržílkou, Tomášem Stuchlým, Davidem Dyršmídem a Lukášem Sajdlem ve spolupráci s hlavním partnerem Univerzitní ligy ledního hokeje, společností Kaufland, obdarovali zaměstnance Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a to dárkovými balíčky a jako poděkování za odvedenou práci v těžké době je ocenili poukázkami na nákup, právě od společnosti Kaufland. Zároveň se také členové našeho univerzitního týmu rozhodli darovat krev, což bylo pro většinu účastníku akce, vůbec poprvé, co tento čin absolvovali.

„Chtěl bych moc poděkovat hráčům univerzitního hokejového týmu HC North Wings, že se rozhodli darovat krev. Bylo by dobře, kdyby se přihlásili i další sportovci, protože se dostane dárcovství do povědomí. Jsou stále pacienti, kteří potřebují pomoci,“ hodnotil návštěvu týmu UJEP primář transfuzního oddělení Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice MUDr. Jiří Masopust.

„Jsme rádi, že se tato akce uskutečnila. Byla to pro nás nová zkušenost. Rádi bychom dárcovství krve doporučili všem lidem. Nebolelo to a personál byl profesionální a příjemný. Myslíme si, že je to nejmenší věc, kterou můžeme udělat,“ popsal naopak za tým HC North Wings návštěvu Transfuzního oddělení hlavní trenér Lukáš Místecký.

Tomáš Suchánek - redaktor HC North Wings