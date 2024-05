Určitě jsem tam z Ústí nebyl sám, narvaná O2 aréna, soused Fantomas v obležení poskakujících diváků, kousek za námi Honza Koller ochotně pózoval se skupinkou mladých lidí, Bob a Bobek stále v záběru, zasloužené vítězství. Praha, středa 16. května odpoledne, MS v originále.

Ilustrační foto.

Lístek na utkání Česká republika - Dánsko jsem dostal jako dárek od staršího syna k Vánocům, mladší syn mi dělal společnost, cena 2400.- Kč, sektor 113, řada 15, místo 17. Následoval červený národní dres a krátká cesta do hlavního města. Z Ústí nad Labem jsme vyjížděli včas, následovala zastávka u benzínového čerpadla, zanedbatelné zdržení na dálnici, parkování v podzemí obchodního centra.

Kdo nepřijel v dresu, dostal šanci ve speciálním obchodě, nebo přímo před arénou ( klasika 1500.- Kč.). Skvělá nálada v přilehlých ulicích, stovky dobrovolníků ve žlutém převleku, drsní policisté s dlouhými zbraněmi, důsledná kontrola před bezpečnostním rámem. Žádný batoh, foťák, příruční zavazadlo! V televizi to vypadá jako dlouhatánské ledová plocha, v reálu malý rybníček v obklíčení bláznů. Na reklamní kostce byl hlavně Libor Bouček, nutno dodat, že byl skvělý, stejně jako v jeho pořadu Máme rádi Česko. Mluvil, provokoval, chválil, nabádal diváky k mexickým vlnám, popisoval různé doprovodné hry a zábavné testy.

Mobilní kameramani hledali své oběti, soutěžilo se v síle potlesku i v originálním tanci na schodišti. Po desáté výzvě, kdo neskáče není Čech, jsem začal trapně švindlovat, operovaná kyčel se nestačila divit, co všechno člověk vydrží. V hledišti jsem hledal Dány, moc jich tam nebylo, ti na ledové ploše se fakt snažili. Za stavu 3:3 jsem se skutečně lekl, že to bude zase horor do poslední minuty. Dopadlo to dobře, naší hymnu zpívali všichni. Nejlepší je Roman Červenka (39), Gudas má nejen sílu, ale i přehled, líbil se mi Flek. Trochu mě zklamal Kubalík, má prý tvrdou střelu, ale potřeboval by asi větší branku.

Chválím: Skvělá organizace! Doprovodný program pro děti i dospělé. Všude nápomocní dobrovolníci radili, jak nejrychleji a bezpečně do hlediště. Rychlá obsluha u občerstvení, dostupné WC, slušné chování diváků. Fakt dobrý. U televize je to pohoda, v reálu velká show. Hlavně, že jsme vyhráli. Křišťálovou kouli jsem ztratil na vojně, ale troufám si tvrdit, že ze skupiny bezpečně postoupíme. Z prvního místa to nebude, ale snad se vyhneme Švédům, ti na bedně určitě budou. Klukům bych přál medaili, ale musí zlepšit přesilovky. Pokud doplní mužstvo Pastrňák, potom to bude hustý! Jágra jsem neviděl, ale určitě tam také byl.......Držte jim palce!

Miroslav Vlach