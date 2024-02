Fotil jsem o víkendu špičkový kulečník na Skřivánku, nová herna je v budově UJEP, hned vedle vybydleného hotelu Máj. Nažehlení hráči s motýlkem pod bradou, velké sláva, přišel i radní za sport Jiří Horák. Předseda BC LakoPlast Spolek Jiří Skriba vítal hráče a diváky na 31. Mistrovství ČR v karambolu na velkém stole, disciplína kádr 71/2.

Bývalý hotel Máj na Severní Terase | Foto: Miroslav Vlach

Neumím si představit tu hrůzu v očích hostů, když viděli sousední objekt připomínající válečný film z padesátých let. Dokumentaci už Deník prezentoval na svých stránkách, já jsem se neodvážil projít pod vymlácenými okny bez ocelové přilby na hlavě. Oplocení kolem objektu by bylo drahé, to uznávám, ale policejní páska snad tolik nestojí. Jak se říká, člověk nikdy neví, co se může stát.

Na chodníku jsem potkal bělovlasého pána, který rozvážnou chůzí směřoval stejně jako já k zastávce trolejbusu. V krátkém rozhovoru zavzpomínal na časy, kdy hotel Máj byl pýchou města.

V Ústí zářil kulečníkový mág Marek Faus. Chválil přestěhovanou hernu

"Tak jsem někde četl, že snad konečně dojde k odstranění té ostudy. Měl to být hotel pro zahraniční hosty, perla severu. Vedle byla politická škola, výhled z oken vyšperkovaných pokojů konkuroval Erbenově vyhlídce. Termín otevření si už nepamatuji, ale byla to velké sláva. Tak kolem roku 1988. Potom tam jezdili hlavně Němci, interiér byl prý fantastický. Chvilku to vydrželo, potom objekt koupil soukromník a začaly se dít podivné věci. Náklaďáky odvážely vybavení hotelu, ochranka hlídala ten zbytek, nakonec zmizeli i svalnatí borci. Dnes to vypadá, jako budova po náletu. Odpadky, krysy, bordel a špína. Hned vedle je krásné multifunkční hřiště pro mládež. Klasik by řekl, záhada hlavolamu. Tam by byl krásný park. Velká škoda! Jo pane, na některé věci bych raději zapomněl, ale mozek stále pracuje. V roce 1968 v místech, kde dnes stojí hotelák byl nějaký vojenský objekt. Tenkrát ho obklíčily ruské tanky, žádná legrace to nebyla. Potom tam bylo jejich velitelství. Pamatuji si na bourání středu města, vybavuji si starý Bukov. Jen pár lidí si dnes vzpomene na kino Blaník, vyhlášenou hospodu, cukrárnu a taneční sál. Tam jsem chodil tancovat. Bourat umíme, tak snad se dočkáme i tady. Ve vedlejší budově byli dokonce studenti UJEP, ty museli koukat," prohlásil polohlasem řečník a já se ho slušně zeptal na věk.

Prokopněte obavy díky Prokopům. Kde pomáhají s léčením chronických ran?

S úsměvem přiznal dvaaosmdesát a zamával na pozdrav. Neznal jsem toho pána, prý tam blízko bydlí a stále fandí městu. Držím mu palce, za vybydlený dům se stydím i já. Snad už ho konečně někdo sundá!

Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Jan Pechánek