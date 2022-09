Koho, Radime, hraješ v Párty Hárder?

Má role se odvíjí od prvního filmu Jehovova pomsta (2010), kde jsem se u režiséra Pohla mihl jako Jehova. V deliriu jsem se tu zjevil mladému jehovistovi - narkomanovi. Následoval krátkometrážní film Máma má raka, tam se začal profilovat můj zhýralý MUDr. Král, a je tu poprvé cikánský vařič pervitinu Grundzy, geniálně ho hrál rapper DJ Ghost z Ústí nad Labem. V Párty Hárder dál rozvíjím roli MUDr. Krále profesionálně. Je machr na gynekologii, léčí konečníky, ale ovládají ho temné běsy. Bylo to jako vznik kultovní komedie Dovolená s Andělem, ale na steroidech.

Co spřízněné duše filmu, a režisér?Znal jsem většinu herců jedničky, k Mácháči jsme jeli třikrát, trávili tu noci. Bral jsem sebou manželku jako na dovolenou, správce svého domu i osobního řidiče v jednom, pravého indiánského náčelníka. Hrál v Párty Hárder, v týmu s námi byl i otec jednoho herce geodet na penzi Jiří Bohatý starší. Dost jsme pili, museli dodržovat pitný režim, mladším hercům rejža zakázal alkohol před polednem. I nám by ho zakázal, ale jak? Martina Pohla znám roky, jsme kámoši, máme stejný humor. Někdo ale netuší, že jeho druhá tvář je rapper Řezník a už má i Zlatého slavíka 2022. Snobům už řekl, co si o nich myslíme on i já.

Hrál bys ve filmu, nebýt Bambule?

To ne, režisér by mě neznal. Byl bych krteček, plazící se pod botami pravých umělců. Bambule mi coby neuměteli srovnala šance. Do filmů Pohla jsem pronikl, protože jako mladíček kdysi viděl živě Vyžvejklou Bambuli a prý o našich skopičinách řekl: „Nejlepší divadlo, co jsem kdy viděl“. To mu nikdo nemůže vyvracet.

Oslovili tvůrci další lidi z Bambule, šikl by se i Jiří Šerý?

Jiří Blackfoot Šerý se hodí do každého filmu, který kdy vznikl. Dost z nich by zvedl z jejich mrzké úrovně, striktně hraje jen ve filmech Bambule. V posledním ne, aby dal šanci mladším. Režisér ho k Párty Hárder nezval, neb jsem mu o Jiřím neřekl. Motivací zamlčení kamaráda bylo mé sobectví, závist. Hrát tam, mé výkony zastíní osobitým šarmem.

Jak ve filmu vnímáš Adama z Činoheráku z Ústí nad Labem, hodil by se i osobitý Jiří Maryško?

V Ústí byla 4. premiéra?

Režisér Pohl mi po premiéře v Praze dal parádní tričko s evolucí rybích lidí (kdo viděl film, ví). Start v Hraničáři byl už má 4. premiéra. Do Ústí jsem v mládí jezdil za holkama, mám to tam rád. Zda by se mu hodil i Jirka Maryško, to měl říct režisér. Ale protože tam nehraje, asi to nikoho nenapadlo. Adam je bezva, role se zhostil geniálně. Když jsme ho znal z 1. filmu coby uhrovitého Poulíčka, štítil jsem se ho, ač jsme věděl, že jebáky má umělý.

Co pro tebe bylo či je na filmu šílené? Poetika Bambule sedí?

Ne poetika Bambule, na tu to je profesionální. Rádi se chlubíme přehnaným amatérismem, vždy jsme se vyhýbali intoušským i aktivistickým agitkám. Nebylo a není téma, co nelze dehonestovat, to je jasná paralela k tvorbě Mártyho Pohla. Na filmu šílené nic není, záleží, jak se hranice bláznovství nastaví.

Co na vás rejža vymyslel divného? Bude po dvojce trojka?

Spíš přemýšlím, co na nás vymyslel běžného. Je otázka, jak mám nastavenu laťku obyčejna. Co je pro mě neobvyklé? Musel jsem lézt po čtyřech z tee-pee, na to mé tělo není zvyklé. Sportoval jsem naposled na gymnáziu z donucení, na vojnu nešel, bál se pohybu. Jedna věc tu je pro mě zásadní. Režisér Pohl je milý, ale škodolibý. Mými erotickými partnery byli předchozí filmy jurodivá stařenka lojovitých boků i mladý, dle mé ženy hezký hoch. Teď jsem si vymínil pro lechtivou scénu mladou, pružnou, štíhlou laň. Rejža uznal oprávněnost mých žádostí, Kateřina Dřevěná hrála výtečně. Co vím, o trojce se neuvažuje. To ale neznamená, že se s filmy Marina navždy loučíme. Lze říci, že otevřel ventil odvážné představivosti a necháme se překvapit, jaký dopad to bude mít na českou kinematografii.

