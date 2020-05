Hraničář opět otevírá své dveře. Promítat se bude Králíček Jojo i V síti

S postupným uvolňováním vládních opatření se vrací život i do Hraničáře. Už teď pro návštěvníky chystáme upravený program až do konce léta. Návrat do stavu před krizí je samozřejmě běh na dlouhou trať a my tomu program i naše fungování musíme přizpůsobit. I když je kultura důležitá, vaše zdraví je pro nás přednější.

Králíček Jojo. | Foto: Deník/repro