Na jistotu vsadila Olga Špátová v celovečerním dokumentu. Nejenže za kameru přizvala svého muže, ale film dle prvních recenzí nabízí ojedinělý pohled do soukromí i duše Karla Gotta. Režisérka točila s mnohonásobným Zlatým slavíkem rok pod dohledem jeho ženy.

„Díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného muže, jaký se prozatím široké veřejnosti ani jeho skalním příznivcům nenaskytl,“ je si jistá Špátová. Zároveň tu ale nechybí ani Gottův nadhled a humor. Dokument Karel není a ani nemá být přehlídkou slávy Gotta, jeho pěveckého talentu i úspěchů. Špátová šla s kamerou svého muže až tam, kde sláva končí a z fenomenálního Zlatého slavíka Gotta se stává jen Karel. Nadšený malíř, milující manžel, otec dcer. Tvůrci ho zachytili nejen na vystoupeních i setkáních s fanoušky v Česku a v Hamburku, ale hlavně u něj doma. V Praze, na chalupě i na vsi, kde trávil dětství.

Zpěvák se tu vydává po stopách svého života na místa, která hrála v jeho životě roli. Do zákulisí koncertů, ukazuje i svůj život s rodinou a v soukromí…

Díky jeho otevřenosti diváky čeká autentický portrét plný působivých vzpomínek. Režisérka Špátová o něm na ČT 24 sama řekla, co bylo pro ni nejsilnější během natáčení. „Mám staršího muže a malou dcerku, takže být u toho, když měly dcery Karla Gotta svého otce nemocného, to bylo velice těžké. Jsem vděčná, že mě Karel vpustil do svého života i ve chvílích, které by možná někdo jen tak nepustil.“

Emocionálně silná obrazová výpověď je samozřejmě plná muziky. Zrodil se proto nápad nabídnout divákům vzpomínku v podobě 2CD/3LP, zahrnujícího maximum písní ve filmu obsažených. Jakkoli je tu logicky užita řada songů s puncem hitu, průzkum zpěvákova života i kariéry zahrnul taktéž mnoho skladeb jinak důležitých, těch nazpívaných v němčině anebo potřebně doplňujících samotný děj filmu. Vznikl soubor více než čtyřiceti plus minus chronologicky řazených tracků v obalu s grafikou filmového plakátu a s obsáhlým bookletem, naplněným historickými fotografiemi, reportážními snímky z natáčení i osobními vzpomínkami režisérky a také zpěvákovy manželky Ivany. Album „Karel o.s.t.“ je tak nyní cenným příspěvkem do Gottovy počtem titulů ohromující diskografie.

„Je to příspěvek v souvislostech vzniku jedinečný, neporovnatelný s běžnými kompilacemi. Tento soundtrack je totiž zásadně důležitý tím, že dává písničky do nových souvislostí, daných podobou životopisného dokumentu,“ řekl Lukáš Kadeřábek ze společnosti Supraphon, která nahrávku na 2CD a 3LP ještě před premiérou unikátního filmového dokumentu vydala.

