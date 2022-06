Pátek 10. června od 16 hodin. Vstup je zdarma.

16 –20 hodin: Dračák pro malé diváky (4 - 12 let) - Tematické odpoledne pro rodiče s dětmi inspirované legendární českou fantasy hrou na hrdiny.



16 – 18 hodin: Swap rostlin - Výměna rostlin v Hraničáři! Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. Ale určitě přijďte, i když si chcete jen nějakou rostlinu odnést.



17 hodin: Busking - Janek Kropáček.



18 hodin: Diskuse Bez kultury nejsou koláče - Budoucnost práce v kultuře a její udržitelnost. V panelové diskuzi, kde vystoupí odborníci a odbornice z praxe v kultuře, se budeme ptát na nelehkou otázku, a to jakým způsobem se bude do budoucna proměňovat kultura a práce v kultuře?



21 hodin: Koncert phonon~ + hostka Karin Sletten. phonon~ je kolektiv audiovizuálních umělců z Ústí nad Labem, zaměřený na experimentální elektronickou hudbu, sound art a současnou elektroakustickou hudbu.

Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem