/ROZHOVOR/ Na začátku příběhu byl tajný sen dvou odvážných mužů. Tomáš Hübsch a Miroslav Fára nejprve kousek od Malečova zprovoznili lyžařský vlek, to už je docela dávno. Potom na rozvalinách zničeného zázemí, které lehlo popelem, postavili hospodu. Stěny jsou plné vzpomínek, většinou jsou to dary od spokojených hostů. Dnes stojí na kopci krásná rozhledna, v šuplíku mají plány na penzion, ale čas pracuje proti nim. "Padesátku jsme už oslavili, zkušenosti můžeme rozdávat, některé byly pěkně kruté, ale jedeme dál," směje se Tomáš. Na všetečné otázky Deníku odpovídá bez vytáček a ještě přidá pár perliček ze života.

Hübsch je sběratel a parádní vypravěč. U vleku v Malečově chce postavit penzion. | Foto: Miroslav Vlach

Zima byla mizerná, sněhu málo. Jak to tady vypadá během roku?

(smích) Na střeše hospody máme webovou kameru, když napadl sníh, každý to hned věděl. Žádná sláva to nebyla, pokud bych sečetl jednotlivé dny, možná dva týdny by to dalo. Nyní se připravujeme na čarodějnice, to je docela známá a navštěvovaná akce. Dětský den neděláme, ale budou tu dva hudební festivaly. Jeden je v červnu, druhý v září. Mohu vám ukázat fotky. Improvizované pódium je v kůlně, lidé sedí na louce i před hospodou. V říjnu se pořádá běh po sjezdovce k rozhledně. Letos bude čtvrtý ročník. Lidé si pomalu zvykají, cyklisté jsou rádi, když se mohou zastavit po tom vyšlapu ze Střekova do Malečova (nebo obráceně). Hospoda funguje především o víkendech.



Naznačoval jste něco o tom penzionu. To jste myslel vážně?

Jo, základy jsou vidět, všechno je to o penězích. Trochu tomu rozumím, nechceme se moc zadlužovat, ale jak se udělá deska oprášíme plány. Tady je všechno. Stavební povolení, projekt, el. přípojka, kanalizace atd. Představa je jedna věc, realizace druhá. V penzionu by měla být restaurace, sociální zázemí i ubytování. Je to asi poslední sen, tak nám držte palce!

Je to tady jako v nějakém skanzenu, nebo v muzeu kuriozit. To jsou vaše sbírky?

Trefa do černého. Já jsem opravdu velký sběratel všeho, co v sobě obnáší lidskou práci, fortel a nápad. Sbírám staré žehličky a baterky, tady to jsou spíše dárky přátel a náhodných hostů. Někdo přivezl album známek, nálepek, krabici starých pohlednic, ceduli z opuštěného nádraží, nebo třeba vojenský atlas z roku 1976. Někdy si připadám jako pan Hanzlík v tom filmu od Párala, kde měl to vetešnictví. Myslím, že se to jmenuje Slavnosti sněženek. To se přeci nemůže vyhodit! Staré brusle, zapomenuté razítko, funkční trubka, těžítko, obraz státníka atd.



Co vy sám považujete za zvláštnost?

(smích) To je především úhel pohledu. Tamhle je třeba plechovkové pivo s fotkou bývalého premiéra, pozdrav od Lenina, nebo odznak majora Zemana. Na staré fotce z Malečova je pan starosta Kůstka jako předškolák, někde jsem tam i já a Míra Fára. Tamhle je fotka mého táty na lyžích, tu mi přinesl cizí chlápek. Každá věc i fotka má svůj příběh. Pro mnoho lidí jsem blázen a podivín, ale řekněte mi, kdo není. Mám doma několik zajímavých sbírek, třeba to jednou někde vystavím.

Když vás tak poslouchám, vy by jste měl sepsat paměti. Už jste na to někdy myslel?

Máte pravdu, pamatuji si toho dost, na knihu by to dalo, ale kdo by měl tu trpělivost to se mnou sepisovat. Samostatnou kapitolou by byly mé zážitky z nemocnic. Závodně jsem lyžoval, postavil jsem dům, pomáhal kamarádům v lese. Pár zajímavých zlomenin mě zdobí. Tak snad příště, až tu bude ten penzion!



Miroslav Vlach