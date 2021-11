Ocenil jsem, že klavíristka, skladatelka, zpěvačka, pianistka, producentka a dvojnásobná držitelka Ceny Anděl Beata Hlavenková, s produkčním týmem, napřela veškeré síly i skladatelský um, a že nahrávka vyšla současně na CD i na LP.

Autorka oslovila blízké hudebníky, vedle celého velkého orchestru také trumpetistu Oskara Töröka a basistu Rasťo Uhríka. Dema vznikala ve studiu Czechmate, orchestrální party točila spolu se sCore Orchestra pod vedením dirigentky Michaely Rosza Růžičkové v hudebním studiu České televize, finální mix zpracoval zvukový mistr Michal Pekárek, mastering alba připravil Matouš Godík. Limitovaná edice obsahuje 180gramový sytě červený vinyl a výpravný 16stránkový booklet s velkoformátovými fotografiemi z filmu. Umocňují jeho vyznění, dají nám více šancí, abychom si vše naplno užili. Je tu zkrátka víc okolností, které dělají z filmu zážitek. A to včetně obalu, na němž také pracovali ti nej. Vždyť ho graficky zpracovali Aleš Najbrt a Jakub Spurný ze Studia Najbrt.

„Pro soudtrack k filmu jsem se nechala inspirovat takovou věcí, jako je tempo toho běhu Emila Zátopka. On to někdo spošítal, že to bylo průměrně 188 kroků za minutu, takže jí jsem pracovata i s takovými tempy kolem toho BPM. Tím, že David má dost dobrou představu o muzice, nebo o místech, kde ta hudba má být, takře samozřejmě docházelo i k tomu, že jsme se přeli, nebo já jsem ho přesvědčovala, o nějakých scénách, protože Emil i Dana byli velcí milovníci lidové hudby a znali spoustu písniček. Tak jsem zakomponovala i pár takových jako lehkých motivů,“ popsala na videozáznamu Beata Hlavenková.

A stylotvorý internetový magazín s obrovským žánrovým rozpětím Nmnl.cz k nahrávce napsal: “…Album neskutečně baví, má pohlcující atmosféru, jakou jsem již dlouho nezažil a musím se přiznat, že se mi několikrát stalo, že jsem se přistihl desku obracet třeba již posedmé za sebou… Decentní křehkost střídaná výbuchy emocí se naprosto přirozeně doplňují a jediné, co mě na desce mrzí, je její v tomto případě krátká stopáž třiceti osmi minut. Hned od prvního poslechu mi je jasné, že se jedná o opravdu výjimečnou nahrávku a věřím, že toto album bude mít stále co říct i po letech a zařadí se mezi ony nestárnoucí kousky umění, které lidé pro jejich kvality vyhledávají znovu a znovu."

A ještě seznam skladeb alba Zátopek (O.S.T): 1. Dream, 2. Reunion, 3. Run 188, 4. Dana & Emil 5. Hectic 6. Emil & Ron 7. Betrayal 8. Footrace 9. Back Home 10. Helsinki 5000 m 11. Zarazice 12. Unequalled 13. Marathon 14. Finish Line

To kdybyste zatoužili pořídit si do sbírky originální filmové album, které jen tak nezestárne, nezešedne a neomrzí se. A pokud půjde ruku v ruce s oscarovým úspěchem, což mu po skvělém zážitku z filmu jen přeji, další náš zajímavý muzikant tak vyrazí do světa, kde má ambice se prosadit. A říci více o nás, naší zemi a díky sveřepému Zátopkovi (Václav Neužil) a jeho báječně drsné i zamilované ženě Daně (Martha Issová).

O čem film vypráví? Tedy vedle běhání, také o velké vytrvalosti a úsilí muže, kterému tleskal celý svět?

„Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život. (Falcon)

Ještě je třeba dodat, že se na scénáři s režisérem Davidem Ondříčkem podíleli úspěšná režisérka Alice Nellis a muzikant Jan P. Muchow. Plus další podstatný údaj: filmový web ČSFD.cz dal filmu slušných 81 %.

Gratuluji, chápu, přeji mu to a těším se, jak ještě zamává s biografy i žebříčky ve světě. Veřejný sál Hraničář film uvedl včera. Rozhodně stojí za zhlédnutí!

Radek Strnad