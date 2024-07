Kromě šesti koncertů, které již proběhly v zimě a na jaře - Hudební setkání v knihovně, Velikonoční koncert, Jarní zámecký koncert a Mimořádný koncert pro město Most, jsme pro vás s velkou pečlivostí připravili dalších 13 festivalových koncertů.

Můžete se těšit na obvyklá koncertní místa, jako je kostel v Horním Jiřetíně, zámek ve Velkém Březně, Vodní hrad v Budyni nad Ohří, Červený Hrádek u Jirkova nebo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Po několika letech se opět podíváte do budovy Českého rozhlasu Sever, kde vyslechnete vynikajícího Igora Ardaševa a dále pro vás máme dvě nová festivalová místa. Překrásný "benátský" kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a hrad Hněvín v Mostě. V roce 2024 slavíme 200 let od narození Bedřicha Smetany a rok 2024 je také Rokem České hudby.

Kompletní program festivalu Hudební setkání 13 a info o vstupenkách najdete ZDE

Do festivalu jsou tak zařazeny koncerty s dramaturgií, která tato výročí zohledňuje, zejména pak skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, či Josefa Suka. Milí festivaloví přátelé, děkuji vám za zájem, který o koncerty projevujete a který je stále větší. Díky tomu se Hudební setkání z původně malinkého festivalu stalo respektovanou značkou, která jenom v tomto roce pořádá 19 akcí po celých severních Čechách. Stali jsme se zde hlavním hybatelem hudebního dění a to je velký závazek, kterého si nesmírně vážím. Zároveň to v nás vytváří zodpovědnost, abychom pro vás i nadále připravovali jedinečné programy s nejlepšími interprety klasické hudby a dělali vám tak radost.

Michal Mašek, zakladatel festivalu Hudební setkání