Zdroj: Youtube

Kapelu si v Klášterec nad Ohří 9. září užijí promenády, 10. září mají NAZsong rockový koncert v Mimoni, a to zdaleka není vše. „Po dvou covidových sezonách, kdy se de facto nehrálo, odehrají ústečtí Nazareth v letošním kalendářním roce na 20 koncertů. Během podzimu NAZsong startuje serii unplugged (akustických) koncertů,“ prozradil plány své party Josef Šutara, zpěvák i manažer skupiny.

„Skupina NAZsong vznikla jako pocta a hold původnímu zpěvákovi skotské rockové legendy Nazareth Danu McCaffertymu, který už je dnes v rockovém důchodu. Sestavu tvoří ústečtí muzikanti Pepa Šutara (zpěv, RockOpera Praha, ex-Motorband), kytara Zbyněk Haase (Aleš Brichta projekt, Hydrargyrum, ex-Motorband), baskytara Ilja Hasse (Labe -Tribute Michael Schenker Group), kytara – Ozzy Jakub Tlačbaba (Top Spot ,Tarantule) a bicí Jiří Hájek (Vidok). Covidové sezony (2020, 2021) byly těžké na psychiku i trpělivost, NAZsong měl nasmlouváno dost show, byly bohužel zrušené,“ líčí Pepa Šutara. Čas skupina užila na točení oficiálního cover CD v ústeckém studiu „U Hásiků“, CD má 11 hitů skotské legendy. Jsou tu osvědčené songy, třeba Hair of The Dog, Miss Misery, Razamanaz, Dream On, This Flight Tonight, Love Hurts, Sunshine i jiné.

Další novinkou je klip Dream On, točili jsme ho v červenci v teplickém kostele sv. Bartolomeus. Točil ho Jan Bouša, který se proslavil úspěšným klipem Poslední soud pro Motorband. „Rád jsem vsadil na osvědčenou kartu, když jsem požádal Honzu Boušu,“ je si jist Šutara. Věří, že klip potěší fandy NAZsongu, i ortodoxní posluchače Nazareth. Premiéu videa plnánuje na letošní podzim.

Na zimu kapela plánuje vznik dalšího videoklipu, na hit Hair of The Dog (Psí chlupy) i Razamanaz. Počítá s Klubovkou TV, během podzimu 2022 Pepa a manažerka Jitka Šimkovičová osloví řadu pořadatelů Česka a nabídnou hraní NAZsong pro rok 2023.

O čem sní Josef? Chce nechat vyrobit,vydat oficiální LP, vynil album NAZsong Tribute To Nazareth. Udělal bych tak velkou radost našim příznivcům. Před nedávným časem jsem navíc poslal do Brazílie naše oficiální CD NAZsong do města Curutiba. To má 1,5 milionu obyvatel a je tu největší oficiální fanklub Nazareth. CD Brazilce nadchlo, dokonce brazilský fanklub chce, abychom přijeli do Brazílie odehrát sérii koncertů. Jsme nadšení,“ prozradil Šutara. „Musel by nám ale někdo zaplatit letenky do Brazílie i pobyt,“ uzavírá.

Radek Strnad