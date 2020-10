Legendu o vyhlídkové věži jsem měl už v počítači, stačilo doplnit vítěze a přidat pár fotek. Škoda! V roce 1889 byla na kopci dřevěná věž. Původně se jmenovala Rozhledna Františka Josefa a měřila 20 m. Místní znalci zcela jistě vědí, že padla k zemi v silné větrné bouři a na obnaženém kopci vyrostla jiná. Byla opět dřevěná a potkal ji stejný osud.

Teprve v roce 1933 přišel na řadu kámen. Rozhledna byla vysoká pouze osm metrů, ale stejně poskytovala výhled na všechny tovární komíny v okolí. Stromy byly podstatně menší než dnes. Současná stavba je o sedm metrů vyšší, ale za dvacet let asi zase prohraje na body s přírodou, pokud se tam nezabydlí kůrovec.

Nevím, jestli to byl letos poslední amatérský běh v Ústí, ale troufám si tvrdit, že koronavirus tuhle otužilou skupinu sportovců porazit nemůže. Běhají celý rok nejen na Miladě, ale i pod hradem, na Větruši, v Dubicích, v Olšinkách, nebo na Střížáku. Rád fotím jejich tváře i propocená trička, pro mne to jsou vítězové doby. Nevím, kdo v neděli vyhrál, tak se podívejte na fotky z minulých let. Třeba se tam nejdete.

Miroslav Vlach