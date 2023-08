/FOTO/ I nadále se infocentra a elektrárny ČEZ řadí k největším turistickým magnetům v České republice. Dokazuje to jejich nová rekordní návštěvnost v prvním pololetí letošního roku, kdy jejich branami prošlo 89 619 osob. Tedy o dva tisíce více než v dosud rekordním roce 2019, po němž bohužel následovala proti pandemická opatření. Stejně jako v předchozích letech sice zůstaly i letos tahouny obě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Informační centrum klasické energetiky v Elektrárně Ledvice však nezůstalo ani trochu stranou a těší se rovněž z neustále se zvyšujícího zájmu o energetiku a industriální turistiku.

Den otevřených dveří vodní elektrárny Střekov. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

Hitem prvních šesti letošních měsíců byly opět oblíbené bezemisní elektrárny. Přes 25 tisíc lidí přilákala obrovská vodní baterie české energetické soustavy na Dlouhých stráních v Jeseníkách. Hranici 18 tisíc návštěvníků překonala infocentra obou jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Obnovitelné zdroje pak přitáhly přes 10 tisíc zájemců do specializovaného infocentra v královéhradecké malé vodní elektrárně Hučák. Stranou ovšem nezůstalo ani Informační centrum klasické energetiky v Elektrárně Ledvice, kam si v rámci odborných školních exkurzí či individuálně (hlavně rodiny s dětmi, které zlákaly k návštěvě interaktivní expozice, 3D kino a výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice) našlo cestu 4 912 zájemců.

„Máme velkou radost, že si k nám opět našly cestu počty návštěvníků, na které jsme byli zvyklí. Je to pro nás impuls k přípravě dalších novinek. Mezi ty nejoblíbenější v současnosti patří virtuální realita ReakTour, díky které se podíváte až k reaktoru a do dalších nejstřeženějších míst jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Aktuálně chystáme novou virtuální realitu zase z jiného elektrárenského prostředí, kterou plánujeme představit letos na podzim. Napovím, že tentokrát vás vezmeme do jedné z našich vodních elektráren,“ prozrazuje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Podívat se na dvacet minut do útrob jaderné elektrárny prostřednictvím speciálních 3D brýlí mohli prakticky po celý květen i návštěvníci ledvického infocentra, přičemž této možnosti využilo kolem 200 zájemců. Další speciální akcí byly v zimním čase na začátku roku Večerní rozhledy z rozhledny, po nichž přišly na řadu Velikonoce a Den dětí v Informačním centru Elektrárny Ledvice. V obou případech děti po splnění jednoduchých úkolů obdržely drobné dárky. Ve druhém jim navíc předvedli svou záchranářskou výstroj a výzbroj i profesionální hasiči ze Severočeských dolů – Doly Bílina. V současné době v infocentru běží zajímavá soutěž pro děti o EDUkativní BLOK pro všechny malé jaderníky.

Vrchol sezony v infocentrech ČEZ pravidelně oživují speciální akce a ani letošní léto tak není výjimkou. „Chceme zájemcům o energetiku ukazovat i další zajímavé elektrárny, které jsou pro veřejnost běžně uzavřené. Třeba na naše speciální prohlídky do podzemí vodní elektrárny Lipno se zatím podívala více než tisícovka lidí. Exkurze na Lipně teď o prázdninách doplňují exkluzivní prohlídky areálu našich jaderek, kde se kapacity naplnily během pár dní. Po celé léto navíc ve všech našich infocentrech probíhá soutěž pro děti, na které čeká speciální EDUkativní BLOK plný informací a zajímavostí z prostředí jaderné energetiky. Stačí správně vyplnit jednoduchý energetický kvíz, který dostanou děti na infocentrech od našich průvodců,“ doplňuje Kateřina Bartůšková.

V letech, kdy návštěvnost infocenter a energetických provozů poznamenala pandemie, umožnil ČEZ lidem navštívit elektrárny na dálku díky programu „Virtuálně v elektrárně“. Každodenní živý přenos z virtuálního televizního studia, který se vysílá vždy od podzimu do jara, se stal mezi školami i širokou veřejností natolik populární, že pokračuje i po covidu. „Každý ročník navíc přináší novinku v podobě nového typu exkurze. Touto cestou se do elektráren ČEZ dostalo více než 107 tisíc fanoušků energetiky. Letos na podzim se plánuje jeho už čtvrtý ročník a opět se ponese ve znamení novinek. Je tak rozhodně na co se těšit,“ uzavírá Kateřina Bartůšková.

Na severu Čech se krom Infocentra v Elektrárně Ledvice těšila velké pozornosti i vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem. Za poznáním výroby bezemisní elektřiny se do ní během prvního pololetí letošního roku vypravilo 1310 osob. Nejvíce jich přišlo 25. března, kdy byla elektrárna zpřístupněna veřejnosti v rámci Světového dne vody, a to 865. Další den otevřených dveří se konal u příležitosti končící výstavy Energie a civilizace na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Tehdy zavítalo na exkurzi 308 osob. Dalšími návštěvníky pak byli převážně žáci ze základních a studenti ze středních škol, a to jak z Ústí nad Labem, tak například i z Teplic a Děčína. Čtyři středoškolské exkurze a dvě pro žáky ze základních škol coby součást výuky fyziky či odborných předmětů proběhly také v Teplárně Trmice. (Celková účast 132 žáků.)

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Zdroj: Janni Vorlíček