Básník a autor slov, za která by možná za minulého režimu i „bručel“, sloupkař a překladatel z francouzštiny, před pár dny s kytarou bavil národ on-line z klubu Malostranská beseda. Představil tu své nové CD „Nebudu bydlet v Québecu“ (Galén, duben 2021), stejná píseň show otevřela, zněla tu většina z novinek alba.

Zdroj: Youtube

„Dobrý večer. Můj koncertík Odrhovačky vám poskytuje Praha 1 ve spolupráci s Malostranskou besedou,“ ohlásil písničkář skoro hodinovou show a upil z půllitru. „Běžně se to nesmí, ale když tu není živé publikum,“ usrkl zas pivka. Z ironie, aktuálnosti i sarkasmu nového Dědečkova alba by měl radost též Karel Kryl. Jiří uchopil i ukulele a s oblíbeným nástrojem cirkusových klaunů pěl píseň svého oblíbeného básníka Františka Gellnera (1881 – 1914): „Buď matka boží pomocná ti v stavu přetěžkém, má milá prý jsi nemocná, prý chodíš s outěžkem…“

V písni „Potkan“ se loučil s kulturním mecenášem Josefem Veverkou z Písku, svým kamarádem, který den před koncertem zemřel na covid. Trpkou skladbou Dědeček prominenty nešetřil: „Teď pije krev podle tradice, absťáky ho ničí, vždyť má natažený hadice, v Rusku, v Číně ba i v zahraničí… Ňák se nám to zvrtlo, občani, ohryzanej prapor sotva visí, přemnožili se nám potkani, dřív byly jen obyčejný krysy.“

Protestoval tu i klimatický valčík „Namrzají Nusle“: „Mráz jen mráz, proč se nám do toho klima plete. Mráz jen mráz, tady nám řepka už nepokvete. A mráz jen mráz – ať už ty zelený táhnou k čertu, mráz jen mráz, pláčou i soudruzi z Agrofertu.“ Protestsong „Udavači“ nešetřil sarkasmy: „Proč jen ti udavači práskaní, životem klidně kráčí, Pán Bureš nech sa páčí, a Pánbu na to hledí v ústraní…“

Kardinální průšvih katolické církve líčí song „Kardinál“, dozvíte se v ní, co duchovní svým ovečkám tajili. Inu, ani s frátery se Dědeček nemazlí; není zlý, jen upřímný. Odrhovačka „Vokolo mlýna“ je milostný song, zpívá ho někdejší lev salonů po operaci prostaty.

Před svým sociálním hitem „Zabili trafikantku“ v klubu Jiří on-line vzpomínal: „Ve čtrnácti v roce 1967 jsem v Malostranské besedě rovnal židle neznámému činohernímu Divadlu Járy Cimrmana. Tehdy mě to zachránilo před scestím,“ přiznal chlapík, který bydlí ve Sněmovní ulici naproti Parlamentu. Malostranskou besedu má za rohem, proto je na CD i song „Sněmovní“. „Mám byt podkrovní v ulici Sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslanci, co žijou z mých financí, parkujou tu kvůli zasedání. Mají tu práci, vyšvihli se nahoru, bejvalí svazáci a soudružky z národních výborů…“

Pěkná byla živě i „Holka za kilo“ o hubené prostitutce, co si na ní autor už zvykl a žije s ní. Naopak závistivě tu zní „Tisíc žen“ o počtu dam, které měl v loži George Simenon, otec komisaře Maigreta. „Takový člověk ví, že nežil marně,“ okomentoval své zjištění Jiří Dědeček. A on-line koncert skončil.

Radek Strnad