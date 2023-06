Když do Ústí dorazí čerstvé jahody ze Svádova, tvoří se na určených místech fronty. Jahody přeci k létu patří a děti je mají rády se zmrzlinou i bez. Náhodou jsem si všiml inzerátu, který lákal na samosběr do Brozan nad Ohří na Litoměřicku. Pětiletý vnouček zpozorněl, na zahradě sice záhon jahod poctivě zaléval, ale na veliký koláč to nebude.

Jahodový ráj v Brozanech. | Foto: Miroslav Vlach

„Dědo, co je to samosběr? To můžu hned sníst, co nasbírám," vyzvídal klučina. V pátek 16. června kolem osmé ráno bylo před domem přistavené auto s několika sběrači, cíl byl jasný. Jahodové pole Brozany. Z Bukova na Chlumec, po D8, exit 35, směr Terezín (od křižovatky cca 300 m). Za třicet minut jsme stáli u bílé buňky a vytěžovali šťastné jahodomilce.

„Parkoviště je na poli, tady vám zváží nádobu, případně vydají košíček. Cena 75/kg, můžete si nasbírat třeba vagon, když to unesete. Mladík ve žluté vestě vám přidělí řádek, jděte dozadu, tam jsou ty největší. Ptal jsem se na odrůdu, je to prý Parselect, jahody vhodné především na marmelády. Do košíčku se vejdou 3 kg, tady se to zase váží, neberou karty, platí se hotově," tvrdil místní znalec a upozornil na zákaz kouření. Pro děti to byl ráj.

„Dědo, dědo, podívej, to je obr. Takovou jahodu jsem ještě nikdy neviděl," pokřikoval na mě Robin. Svůj košíček nedal z ruky, hrdinně ho vláčel až k autu. Pejsky tam vidí neradi, děti mají mít doprovod, ale je to bomba. Provozní doba je: Po-Pá- 08.00-17.00 So-Ne- 06.00-18.00. Vypadá to na teplý víkend, tak se tam také podívejte.

Miroslav Vlach