Knihovna Barunky Panklové v České Skalici je autorem mezinárodního mikroprojektu Česko – polské čtení, jehož cílem je, aby se tato čtenářská instituce stala vyhledávaným, hojně využívaným a bezbariérovým centrem česko – polského setkávání. Jednou z aktivit mikroprojektu byl víkendový květinový workshop, kterého se pod vedením známé blogerky Moniky Chmelařové alias Vintagelover z Mělníka zúčastnilo jedenáct místních a devět polských žen z nedalekého města Kudowa Zdrój.

Účastnice si workshop ve Středisku volného času Bájo velmi užívaly a mnohé z nich při tvorbě podzimních věnců v sobě objevily skryté tvůrčí schopnosti. Přírodní věnce vznikaly z buxusu, tújí, růží a hlavně jiřin, jimiž je Česká Skalice pověstná díky tradičním každoročním Jiřinkovým slavnostem. „Bylo to před rokem, kdy mě oslovila ředitelka českoskalické knihovny Lada Kabelová, že by ráda pro polské a české ženy uspořádala květinový workshop,“ vrátila se do minulosti blogerka.

Protože má Vintagelover pro tento kraj jako královéhradecká rodačka slabost, neváhala ani minutu a přikývla na mezinárodní setkání v Báju. „Tentokrát jsem materiál nemusela shánět, vše bylo perfektně připravené,“ pochvalovala si blogerka s tím, že atmosféra samotného workshopu byla báječná a účastnice velmi šikovné. „Moc mě překvapilo, jak ženy tvorba věnců bavila,“ prozradila Monika, za níž nadšené účastnice chodily, aby se pochlubily svými finálními díly.

„Jsem nadšená, že jsem se něčeho takové mohla zúčastnit. Vůbec jsem netušila, do čeho jdu a moc děkuji za to, že jsem tady mohla být a něco kreativního vytvořit,“ sdělila jedna z polských žen z Kudowy Zdrój. Ředitelka knihovny Lada Kabelová aktivity blogerky dlouhodobě sleduje na sociálních sítích a nedávno se v jejím ateliéru na Mělníku dokonce osobně zúčastnila květinového workshopu.

„To byl také důvod, abych v souvislosti s naším česko-polským mikroprokjektem Moniku Chmelařovou oslovila a požádala ji, zda by workshop pro polské a české ženy uspořádala. Její workshopy jsou nádherné a něco takového v České Skalici není, proto jsem se na ni obrátila a myslím si, že se workshop v Báju velmi vydařil,“ dodala ředitelka Knihovny Barunky Panklové.

Barevný podzim přímo vybízí k tvoření krásných věnců a dalších dekorací. Také rádi vyrábíte? Pochlubte se svými výtvory a inspirujte ostatní čtenáře. Vaše nápady a fotografie rádi zveřejníme. Napište nám prostřednictvím rubriky Čtenář reportér. Děkujeme a těšíme se!