Jak je možné, že na Masarykově ulici, si dovolili sejmout krásnou mozaiku a udělat si tam cukrárnu. Mohli si ji vybudovat na opačném konci domů. Jak si Marks a spencer nechal zbourat krásné čelo domu na Mírovém náměstí, vždyť to neměli vůbec zajištěné, to bylo jen na oko. Nevím, kdo jim tyhle věci může bez uzardění povolit.

Jak je možné nechat postavit dva sklady přímo ve městě, i když je to v Předlicích a v průmyslovém areálu. V průmyslovém areálu by měl stát výrobní podnik a ne bedny, do kterých se bude vozit všechno možné a nemožné a to se zase bude převážet kdoví kam. Jak EIA tohle může povolit?

Jak je možné nemít úctu k těm padlým, kteří tam zůstali po Bitvě u Chlumce a postavit tam sklady ( Bedny). Nevím, jestli tu existují nějací památkáři, zelení, EIA a jiné bohulibé spolky, kteří by měli toto město a kraj rádi. A co dělají mladí proti tomu, co se jim tu zachová. Mladí umějí jen protestovat proti rouškám, což je nesmysl.

Jana Erbenová – Ústí nad Labem